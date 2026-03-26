26日11時現在の日経平均株価は前日比235.18円（0.44％）高の5万3984.80円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は581、値下がりは933、変わらずは66と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を136.38円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が44.46円、東エレク <8035>が39.11円、レーザーテク <6920>が20.46円、ダイキン <6367>が20.39円と続く。



マイナス寄与度は62.84円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、第一三共 <4568>が13.24円、バンナムＨＤ <7832>が7.42円、ＨＯＹＡ <7741>が6.85円、コナミＧ <9766>が6.18円と続いている。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、海運、非鉄金属、石油・石炭と続く。値下がり上位には保険、銀行、証券・商品が並んでいる。



※11時0分12秒時点



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