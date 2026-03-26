サッカー男子のU-23（23歳以下）中国代表は25日、西安国際青年サッカー選手権の初戦でU-23タイ代表と対戦し2-2で引き分けた。

中国メディアによると、U-23中国代表は、9〜10月に名古屋で行われるアジア大会に向けて22日から4月1日まで西安でトレーニングキャンプを行い、西安国際青年サッカー選手権に参加している。



U-23中国代表は前半0-2とリードを許したが、後半に入るとボールを支配。50分に右サイドからのパスを受けたFW向余望（シアン・ユーワン）が右足でシュートを決めて1点を返すと、67分にペナルティーエリア中央で右サイドからのロングパスに反応したFW李新翔（リー・シンシアン）がボレーシュートを鮮やかに決めて同点に追いついた。しかし逆転はかなわず、試合は2-2のまま終了した。



中国のサッカーファンからは「主力組がA代表に招集されて不在の中、なんとか面目を保った格好だな」「前半のディフェンスラインは特にひどかった」「（オランダ2部でプレーする）王博豪（ワン・ボーハオ）が前半途中に負傷退場する中、代わりに入った李新翔がよく決めてくれた」などのコメントが寄せられた。

U-23中国代表はこの後、28日にU-23北朝鮮代表、31日にU-23ベトナム代表とそれぞれ対戦する。（翻訳・編集/柳川）