神尾楓珠、平手友梨奈との結婚発表後初の公の場 祝福の声掛けに「幸せです！」
俳優の神尾楓珠（27）が26日、都内で行われた『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップ』オープニングイベントに出席。歌手で俳優の平手友梨奈（24）との結婚発表以来、初の公の場となった。
【全身ショット】イケメンすぎる…春めかしいトレンチコートで登場した神尾楓珠
春らしいベージュのトレンチコートにブーツを合わせたコーディネートで登壇し、左手薬指に指輪はなかったが、終始笑顔でハッピーオーラにあふれていた神尾。お花見に欠かせないアイテムを聞かれると、「カメラですかね。撮りたくなりますよね。人物と桜とか。携帯のカメラでもいいんですけど、どうせならいいカメラで撮ったらいい写真が撮れるかな」と想像をふくらませ、「具体的な予定はないんですけど、行きたいです！」と声を弾ませた。
降壇時には、報道陣から「結婚おめでとうございます！今のお気持ちはいかがですか！」と声をかけられると、「幸せです！」と照れ笑いを見せていた。
神尾は、今月11日（10日深夜）に自身のインスタグラムで結婚を連名で電撃発表。平手も同様の書面とともに、神尾との2ショット写真を披露していた。
Burberry Beautyは、「HER コレクション」の新たな香り「BURBERRY HER PARFUM（バーバリー ハー パルファム）」の新発売を記念し、主要都市を巡るポップアップイベント『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY（バーバリー ハー サクラジャーニー）』を開催。日本上陸1周年を迎え、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントとなる。あす27日〜29日の東京・WeWork アイスバーグのほか、名古屋、大阪で開催される。
イベントにはほかに、佐々木希 塩野瑛久 杉野遥亮 本田翼、宮世琉弥が登壇した。
【全身ショット】イケメンすぎる…春めかしいトレンチコートで登場した神尾楓珠
春らしいベージュのトレンチコートにブーツを合わせたコーディネートで登壇し、左手薬指に指輪はなかったが、終始笑顔でハッピーオーラにあふれていた神尾。お花見に欠かせないアイテムを聞かれると、「カメラですかね。撮りたくなりますよね。人物と桜とか。携帯のカメラでもいいんですけど、どうせならいいカメラで撮ったらいい写真が撮れるかな」と想像をふくらませ、「具体的な予定はないんですけど、行きたいです！」と声を弾ませた。
神尾は、今月11日（10日深夜）に自身のインスタグラムで結婚を連名で電撃発表。平手も同様の書面とともに、神尾との2ショット写真を披露していた。
Burberry Beautyは、「HER コレクション」の新たな香り「BURBERRY HER PARFUM（バーバリー ハー パルファム）」の新発売を記念し、主要都市を巡るポップアップイベント『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY（バーバリー ハー サクラジャーニー）』を開催。日本上陸1周年を迎え、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントとなる。あす27日〜29日の東京・WeWork アイスバーグのほか、名古屋、大阪で開催される。
イベントにはほかに、佐々木希 塩野瑛久 杉野遥亮 本田翼、宮世琉弥が登壇した。