ダンスエンターテインメント集団「梅棒」のメンバーで振付師、俳優としても活躍する楢木和也と、女優の田口恵那夫妻が26日までにそれぞれのインスタグラムを更新。第1子となる男児が誕生したことを報告した。

楢木は「2026年3月19日（サイクー↑の日）に楢木家に元気な男の子が誕生しました」と、生まれたばかりの愛息の小さな手に指をつかまれた幸せいっぱいの写真を公開。「目の前にいる、とてつもなく小さく儚い命に心を動かされる日々です。これから、『親子』であると同時に『人生を共にする仲間』として、しっかりと手を取り合って歩んでいこうと思います！！どうか温かく見守ってくださったら幸いです パパがんばります」と意気込みをつづった。

田口は「計画出産だったのですが肝心の主役はお腹のなかで それはそれはゆったりのんびりしていて 本当に出てくるの..？という思いで前日入院。自然分娩でいこうと心に決めていたので長いお産を覚悟していましたが突然、あれよあれよと一気に進み陣痛開始から約6時間での出産となりました」と出産を振り返り、「力強い産声をあげて命懸けで産まれてきてくれた我が子はとっても可愛いです。脚力もめちゃくちゃ強いです」と紹介。「どんなことが好きになるんだろう どんな景色を見ていくんだろう 誰と出逢ってどんな人生を歩むのかな 今はまだお腹の中にいるのか外の世界に出てきたのか分かっていなさそうだけど いつか手を離れていく日が来るんだよなぁと今から少しだけ考えてしまいます」と思いをめぐらせ、「父と母がそうであったように 私たち夫婦もこの子の一番の味方でありたいと思います」とつづった。

2人は22年3月、結婚を報告した。