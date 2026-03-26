【About Nintendo Switch 2 Game Pricing】 3月26日 公開

Nintendo of Americaは、同社のNintendo Switch 2用タイトルにおいて、5月よりパッケージ版とダウンロード版で異なる希望小売価格を設定すると発表した。

任天堂はこれまで、米国においてパッケージ版とダウンロード版を同価格で販売してきたが、5月21日発売予定の「Yoshi and the Mysterious Book（邦題：ヨッシーとフカシギの図鑑）」を皮切りに、異なる希望小売価格が設定される。これは、各フォーマットの製造・流通にかかるコストの違いを反映したもので、“より多くの選択肢を提供するもの”としている。

実際、米国版マイニンテンドーストアでは「Yoshi and the Mysterious Book」のパッケージ版が69.99ドル、ダウンロード版が59.99ドルと、10ドル違う価格が設定されている。また、小売パートナーはこれまで通り、パッケージ版とダウンロード版で価格を独自に設定しており、タイトルごとに価格が異なる場合があるとしている。

なお、日本では既に異なる希望小売価格を導入しており、Nintendo Switch 2のローンチタイトルである「マリオカート ワールド」はパッケージ版が9,980円、ダウンロード版が8,980円となっているほか、「ヨッシーとフカシギの図鑑」もパッケージ版が7,980円、ダウンロード版が6,980円で予約受付が行なわれている。

We’ve made an update to how new digital and physical versions of Nintendo games are priced on Nintendo Switch 2. Learn more here: https://t.co/uSbF7A2T5H - Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 25, 2026

(C) Nintendo.

