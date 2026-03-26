F1日本GP

自動車レースF1の今季第3戦、日本グランプリ（GP）は27〜29日に三重県の鈴鹿サーキットで行われる。ドライバーたちも続々と来日。観光を楽しんだエステバン・オコン（フランス、ハース）の移動手段にはファンからも驚きの声があがっていた。

人気特撮キャラクター「ウルトラマン」の巨大フィギュアとの2ショットで満面の笑みを浮かべたオコン。自身のインスタグラムに「この街が大好き」と日本語で記して、16枚の写真を投稿した。他にも牛タンや寿司などグルメに舌鼓を打ったり、夜の繁華街を歩くなど、日本を満喫したようだ。

ファンが驚いたのはその移動手段。新幹線はもちろん、在来線にも乗車。自動券売機で自らボタンを押して切符を購入する姿や、車内で吊り革に手をかけながら笑顔を見せる姿などを投稿した。この投稿には、日本のファンからも様々なコメントが相次いだ。

「えぐいえぐい、F1ドライバー普通に電車乗ってんのどゆことwww」

「ありがとう！！！！！！楽しんで！！！」

「普通に電車乗ってる〜！凄い！楽しんで」

「日本語での投稿ありがとうございます！」

「この街も君が好きだよ！」

「すごー電車乗ってるー」

スポーツ選手の契約にフォーカスした米データサイト「スポトラック」によると、年俸700万ドル（約11億円）というオコン。庶民的な移動方法に驚きの声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）