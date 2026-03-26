メッツが発表

米大リーグ・メッツは開幕戦を前日に控えた25日(日本時間26日)、昨季ドジャースで球団史上初のワールドシリーズ（WS）連覇に貢献した28歳ベン・ロートベット捕手をメジャー40人枠から外したと発表。昨季終了後、レッズとドジャースを含め、これで3度目のDFAに。まさかの非情通告に驚きの声が広がった。

メジャー開幕前に電撃ニュースが届いた。メッツがロートベットのDFAを発表。同捕手は昨季終了後、ウェーバーにかけられ、昨年11月にレッズが獲得した。わずか3か月後、メジャー40人枠から外されると、ドジャースが再獲得。だがその5日後にDFAとなり、今年2月にメッツが獲得に動いていた。

この動きに反応したのが、米専門メディア「ドジャース・ネーション」だ。公式Xに「ドジャースが2025年のワールドシリーズで優勝した後のベン・ロートベット」と綴り、昨季オフからの流れを時系列で示している。

2025年11月12日 ドジャースからウェーバー公示

2025年11月12日 レッズが獲得

2026年2月3日 レッズからDFA

2026年2月6日 ドジャースが獲得

2026年2月11日 ドジャースからDFA

2026年2月15日 メッツが獲得

2026年3月25日 メッツからDFA

「彼には同情せざるを得ない」と同情も寄せられた中で、X上の米ファンからも様々な声が寄せられていた。

「彼を連れ戻せ！」

「彼を獲得すれば、控え選手になれるじゃないか」

「MLBの控え選手の人生は本当に過酷だ」

「ワールドシリーズ優勝に大きく貢献してくれたぞ」

「ロサンゼルス（ドジャース）が彼にふさわしい役を見つけてくれるといいな」

「彼はこんなことをされていい選手じゃない！ 本当に心が痛む」

「またLAが獲得、でいいんだよな？」

「彼はめちゃくちゃ利用されたと感じているに違いないな」

「ドジャースが彼を獲得し、再びDFAすれば、彼は1年でDFAになった選手の記録を更新することになるだろう」

ロートベットは昨年7月31日（同8月1日）にトレードでレイズからドジャースに移籍。同9月4日（同5日）にメジャーに昇格すると、負傷した正捕手のウィル・スミスやダルトン・ラッシングの代役として18試合に出場。山本由伸投手、大谷翔平投手らとバッテリーを組んだ。



（THE ANSWER編集部）