開幕前日…届いた3度目の非情通告「過酷だ」「心が痛む」 WS連覇貢献、元ド軍28歳に同情の声
メッツが発表
米大リーグ・メッツは開幕戦を前日に控えた25日(日本時間26日)、昨季ドジャースで球団史上初のワールドシリーズ（WS）連覇に貢献した28歳ベン・ロートベット捕手をメジャー40人枠から外したと発表。昨季終了後、レッズとドジャースを含め、これで3度目のDFAに。まさかの非情通告に驚きの声が広がった。
メジャー開幕前に電撃ニュースが届いた。メッツがロートベットのDFAを発表。同捕手は昨季終了後、ウェーバーにかけられ、昨年11月にレッズが獲得した。わずか3か月後、メジャー40人枠から外されると、ドジャースが再獲得。だがその5日後にDFAとなり、今年2月にメッツが獲得に動いていた。
この動きに反応したのが、米専門メディア「ドジャース・ネーション」だ。公式Xに「ドジャースが2025年のワールドシリーズで優勝した後のベン・ロートベット」と綴り、昨季オフからの流れを時系列で示している。
2025年11月12日 ドジャースからウェーバー公示
2025年11月12日 レッズが獲得
2026年2月3日 レッズからDFA
2026年2月6日 ドジャースが獲得
2026年2月11日 ドジャースからDFA
2026年2月15日 メッツが獲得
2026年3月25日 メッツからDFA
「彼には同情せざるを得ない」と同情も寄せられた中で、X上の米ファンからも様々な声が寄せられていた。
「彼を連れ戻せ！」
「彼を獲得すれば、控え選手になれるじゃないか」
「MLBの控え選手の人生は本当に過酷だ」
「ワールドシリーズ優勝に大きく貢献してくれたぞ」
「ロサンゼルス（ドジャース）が彼にふさわしい役を見つけてくれるといいな」
「彼はこんなことをされていい選手じゃない！ 本当に心が痛む」
「またLAが獲得、でいいんだよな？」
「彼はめちゃくちゃ利用されたと感じているに違いないな」
「ドジャースが彼を獲得し、再びDFAすれば、彼は1年でDFAになった選手の記録を更新することになるだろう」
ロートベットは昨年7月31日（同8月1日）にトレードでレイズからドジャースに移籍。同9月4日（同5日）にメジャーに昇格すると、負傷した正捕手のウィル・スミスやダルトン・ラッシングの代役として18試合に出場。山本由伸投手、大谷翔平投手らとバッテリーを組んだ。
（THE ANSWER編集部）