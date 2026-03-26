1月期の連続ドラマもフィナーレを迎え、4月期の連ドラプロモーションが活気づいてきたところだが、テレビ関係者の注目は“NHK朝の連続テレビ小説のヒロイン”対決に集まっている。

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それは4月8日に放送開始予定の「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（テレビ朝日系）に出演する土屋太鳳（31）と、同月16日スタート予定の「未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3」（同）に出演する黒島結菜（29）のこと。土屋は2015年朝ドラ前期「まれ」のヒロイン、黒島は22年朝ドラ前期「ちむどんどん」のヒロインを務めた。

何しろ、この2人は他にも共通点が多い。土屋は23年1月にGENERATIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太（31）と結婚し、第1子を授かった。黒島も24年1月に宮沢氷魚（31）と事実婚を発表し、第1子をもうけた。朝ドラヒロインを務め、年齢が近く、1児のママ同士なのだ。

そんな2人が4月期で、ノンキャリアの移動捜査課刑事（土屋）と、キャリアの特命捜査対策室係長（黒島）を演じるというわけだから、視聴率対決に注目が集まるのも当然だろう。そして、この数字を占う上で参考になるのが、1月期の同じ時間帯に放送されていた連ドラの数字だ。ドラマ好きの視聴者には視聴習慣のようなものがあると言われていて、クオリティーが高い作品であれば、クールが変わっても、同じ曜日の同じ時間帯にチャンネルを合わせる傾向があると言われている。

■前期ドラマの視聴率の影響も

土屋の「ボーダレス〜」は水曜21時の枠で、1月期はシーズン24作目となった水谷豊（73）主演の「相棒24」で、平均視聴率は9.7％だった。一方、黒島の「未解決〜」は木曜21時枠で、1月期は松嶋菜々子（52）が主演した「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」が放送され、大健闘とも言える平均視聴率8.9％をマークした。

「『ボーダレス〜』は、『踊る大捜査線』や『教場』シリーズ等を手掛けたヒット・メーカー、君塚良一氏が脚本を担当し、爆走するトラックを捜査本部とした移動捜査課を書き下ろしで描きます。もう一方の『未解決〜』は、波瑠（34）を主演にした18年4月期の、シーズン1の平均視聴率が12.9％、20年8月〜9月のシーズン2が12.6％と好評でしたから、どちらも関係者たちの鼻息は荒いでしょうね」（テレビ関係者）

ひとつ気になるのは、黒嶋の「未解決〜」は前2作が好評だっただけに、もしシーズン3が数字を落とすようなことになれば、“波瑠の方が良かった…”と比較されかねない。朝ドラヒロイン以降、引きも切らさずドラマや映画にキャスティングされる土屋と、24年9月に公開された映画「夏目アラタの結婚」で演じた“狂気の死刑囚”で殻を破った黒島。2人ともさらに飛躍するのか、それとも明暗が分かれるのか。春からの対決に注目だ。※視聴率は全てビデオリサーチ調べ、関東地区

（芋澤貞雄／芸能ジャーナリスト）

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