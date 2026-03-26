日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２６日、メジャーリーグ（ＭＬＢ）が開幕することを報じた。

２５日（日本時間２６日）にジャイアンツ―ヤンキース戦で開幕。２６日（同２７日）に大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手擁するドジャースがダイヤモンドバックス戦で初戦を迎える。

番組では大谷がブランドアンバサダーを務める人材サービス企業のディップ株式会社の代表取締役社長兼ＣＥＯ冨田英揮氏との対談を映像で紹介。その中で「サイ・ヤング賞に関しては日本人はまだとったことないので、個人的にも日本人の選手含めて一番目標になりやすいところではあるのかな」と語ったことを伝えた。

スタジオには元メジャーリーガーの郄橋尚成氏が出演。サイ・ヤング賞について「ピッチャーにとって最高の勲章というか名誉です」と称した。

また受賞条件として「いろいろ条件はあるが、一番僕が重要視しているのは登板数とイニング数。中５日〜６日でローテーションを守っていかないと、なかなかここをクリアできない」と語り、年間２８試合、イニング数は１８０回と見積もった。

しかも打者としても活躍が期待される大谷。郄橋氏は「僕も中５日で投げたことはあるんですけど、次の日は何もしたくないくらい疲労がたまるんですよ。大谷選手はそれをバッターやるし、全力で走らなくてはならない。とんでもなく体に負担がかかると思うんですよね。投げても絶好調、打っても絶好調をキープしなくてはならない」とすごさを語った。