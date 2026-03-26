アンノーンとジョウト地方のポケモンのアクリルチェーンも！セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ポケットモンスター」グッズを紹介します☆
セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ
登場時期：2026年3月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2026年3月も「ポケットモンスター」グッズが、セガプライズに登場。
実用的なティッシュケースやリュック、28通りのアンノーンも登場するアクリルキーチェーンがラインナップされます☆
ポケットモンスター プラチナムザッカモンスターボール風デザインティッシュケース
登場時期：2026年3月13日より順次
サイズ：全長約17×17×17cm
モンスターボール風のデザインがユニークなティッシュケース。
ボールのうえ部分から、中にセットした紙を取り出せます！
ティッシュペーパーだけでなく、ロールペーパーも使える仕様。
中のバーを使えば、どちらのペーパーもセットできます。
モンスターボールがお部屋にあるような見た目は、インパクト抜群。
インテリアとしても活躍してくれる、実用的なプライズです。
ポケットモンスター プラチナムザッカリュック〜カントー地方〜
登場時期：2026年3月13日より順次
サイズ：全長約30×15×40cm
種類：全2種（イエロー、パープル）
普段使いしやすいリュックは、カントー地方のポケモンたちがあしらわれたデザイン。
ピカチュウやイーブイのほか、フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメ・ミュウの姿が描かれています。
モンスターボールや木の実も描かれ、ポケモンたちと一緒に冒険するような気分で使えるリュックです☆
ポケットモンスター アクリルキーチェーンVol.2〜ジョウト地方〜
登場時期：2026年3月19日より順次
サイズ：全長約4×0.5×5cm
種類：全34種（アンノーン・チコリータ・ワニノコ・ヒノアラシ・ホウオウ・ルギア・セレビィ）
アンノーンと、ジョウト地方のポケモンをアソートしたアクリルチェーン。
アンノーンのほかは、チコリータ・ワニノコ・ヒノアラシ・ホウオウ・ルギア・セレビィがラインナップされます。
自分のお気に入りを見つけて、一緒にお出かけしたくなるグッズです！
実用的なティッシュケースやリュックに、アンノーンも登場するアクリルキーチェーンもラインナップ。
2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、セガプライズ「ポケットモンスター」グッズの紹介でした☆
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post アンノーンとジョウト地方のポケモンのアクリルチェーンも！セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ appeared first on Dtimes.