ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ポケットモンスター」グッズを紹介します☆

セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ

登場時期：2026年3月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2026年3月も「ポケットモンスター」グッズが、セガプライズに登場。

実用的なティッシュケースやリュック、28通りのアンノーンも登場するアクリルキーチェーンがラインナップされます☆

ポケットモンスター プラチナムザッカモンスターボール風デザインティッシュケース

登場時期：2026年3月13日より順次

サイズ：全長約17×17×17cm

モンスターボール風のデザインがユニークなティッシュケース。

ボールのうえ部分から、中にセットした紙を取り出せます！

ティッシュペーパーだけでなく、ロールペーパーも使える仕様。

中のバーを使えば、どちらのペーパーもセットできます。

モンスターボールがお部屋にあるような見た目は、インパクト抜群。

インテリアとしても活躍してくれる、実用的なプライズです。

ポケットモンスター プラチナムザッカリュック〜カントー地方〜

登場時期：2026年3月13日より順次

サイズ：全長約30×15×40cm

種類：全2種（イエロー、パープル）

普段使いしやすいリュックは、カントー地方のポケモンたちがあしらわれたデザイン。

ピカチュウやイーブイのほか、フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメ・ミュウの姿が描かれています。

モンスターボールや木の実も描かれ、ポケモンたちと一緒に冒険するような気分で使えるリュックです☆

ポケットモンスター アクリルキーチェーンVol.2〜ジョウト地方〜

登場時期：2026年3月19日より順次

サイズ：全長約4×0.5×5cm

種類：全34種（アンノーン・チコリータ・ワニノコ・ヒノアラシ・ホウオウ・ルギア・セレビィ）

アンノーンと、ジョウト地方のポケモンをアソートしたアクリルチェーン。

アンノーンのほかは、チコリータ・ワニノコ・ヒノアラシ・ホウオウ・ルギア・セレビィがラインナップされます。

自分のお気に入りを見つけて、一緒にお出かけしたくなるグッズです！

実用的なティッシュケースやリュックに、アンノーンも登場するアクリルキーチェーンもラインナップ。

2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、セガプライズ「ポケットモンスター」グッズの紹介でした☆

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