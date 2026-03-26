信越放送（ＳＢＣ）アナウンス部の公式インスタグラムが２６日に更新され、お笑いタレントのもう中学生（４３）と女優でモデルの恵理（３２）の結婚を祝福した。

もう中学生は２５日放送の日本テレビ系「有吉の壁 ２時間生放送ＳＰ」（水曜・午後７時）で結婚を発表し、恵理も自身のＳＮＳで結婚を報告。２人はともに長野県出身で、信越放送で生放送されているローカルワイド番組「ずくだせテレビ」（月〜金曜・後１時５５分）でリポーターを務めている。

放送から一夜明けて、同局のアナウンス部は２人のゴールインを祝福。「もう中さん、恵理ちゃん、ご結婚おめでとう〜」と拍手。「いつも、２人には、ずくだせテレビやＳＢＣスペシャル等で大変大変お世話になっています。私達ＳＢＣアナウンス部にとっても、本当に大切で大好きな２人がゴールインされて、この上なく嬉（うれ）しい〜。もう、めっちゃお似合い」とハートマークを付けて喜んだ。

２人の人柄を明かす。「もう中さんは、カメラ回っていない所でのビックリするほどの気遣い。コンビニからロケ車に戻るときは、私達にいつもお菓子を買ってきてくれて。誰にでも優しいタレントさんです」と感激。そして「恵理ちゃんは、人が足りずにてんてこ舞いのアナウンス部の最重要助っ人。キレのあるリポートは、私達もいつも勉強させてもらっています」と尊敬し、「最強な２人が結婚したら、もう怖いものないね」と喜んだ。

「いつまでもお幸せに」とメッセージ。そして「あ。もう中さん、恵理ちゃんには、マジでこれからも、アナウンス部助けてもらわなくちゃいけないんで、独り占め禁止ね」と２人に呼びかけた。

もう中学生と恵理の写真を投稿。コメント欄には「ずくだせでいつも見ています。爽（さわ）やかなおふたり、長身なスマートなお似合いカップルですね。お幸せに」「長野県のスター同士の結婚本当に嬉しい情報をありがとうございます」「うえーーー！おめでとうございます！！めっちゃお似合いのお二人。お幸せに〜」「結婚報告観てて頭に浮かんだのは ずくだせ婚だ！でした」「お似合いの御二人ですね〜ずくだせ婚」「びっくり仰天。おめでとうございます」などの声が寄せられた。