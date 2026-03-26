大きなぬいぐるみやファンクラブ投票で選んだマスコットも！セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します☆
セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ
登場時期：2026年3月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
『PEANUTS』コミックに登場する「スヌーピー」のグッズが、2026年3月もセガプライズに続々登場。
抱きしめたくなるようなぬいぐるみなど、4種類がラインナップされます☆
SNOOPY(TM) 寝そべり LLぬいぐるみ
登場時期：2026年3月13日より順次
サイズ：全長約25×50×20cm
ふんわり生地で抱き心地の良い、「スヌーピー」のぬいぐるみ。
ボリュームあるサイズ感で、抱きしめて癒やされる存在です！
”寝そべり”ポーズがかわいらしく、一緒に添い寝したくなります☆
※「寝そべり」はセガの登録商標です
SNOOPY(TM) ぬいぐるみ 〜コミックシーン〜
登場時期：2026年3月19日より順次
サイズ：全長約11×10×15cm
種類：全3種（みあげる、ねころぶ、蝶ネクタイ）
「コミックシーン」デザインのぬいぐるみ。
見上げたり、寝転んだりするポーズのほか、蝶ネクタイを着けて得意げに笑う姿も。
ファンお気に入りのシーンをデザインしたぬいぐるみが揃っています！
SNOOPY(TM) フレーム付ぬいぐるみ
登場時期：2026年3月19日より順次
サイズ：全長約11×11×15cm
種類：全4種（イエロー、パープル、グリーン、ブルー）
会員証やお気に入りの写真を入れて飾れる、フレーム付きのぬいぐるみは、ファンクラブの投票で選ばれたプライズ。
「スヌーピー」が持っているフレームは4色展開で、好きな色や推しの色に合わせて選びたくなります☆
SNOOPY(TM) グランデぬいぐるみ
登場時期：2026年3月27日より順次
サイズ：全長約40×77×23cm
「スヌーピー」の大きなぬいぐるみが再登場。
全長約40×77×23cmの大ボリュームで展開されます。
存在感たっぷりのぬいぐるみは、お部屋のアクセントにもぴったりです☆
大きなぬいぐるみやファンクラブの投票で選ばれた「スヌーピー」グッズ。
2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズの紹介でした☆
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