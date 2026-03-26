ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します☆

セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ

登場時期：2026年3月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

『PEANUTS』コミックに登場する「スヌーピー」のグッズが、2026年3月もセガプライズに続々登場。

抱きしめたくなるようなぬいぐるみなど、4種類がラインナップされます☆

SNOOPY(TM) 寝そべり LLぬいぐるみ

登場時期：2026年3月13日より順次

サイズ：全長約25×50×20cm

ふんわり生地で抱き心地の良い、「スヌーピー」のぬいぐるみ。

ボリュームあるサイズ感で、抱きしめて癒やされる存在です！

”寝そべり”ポーズがかわいらしく、一緒に添い寝したくなります☆

※「寝そべり」はセガの登録商標です

SNOOPY(TM) ぬいぐるみ 〜コミックシーン〜

登場時期：2026年3月19日より順次

サイズ：全長約11×10×15cm

種類：全3種（みあげる、ねころぶ、蝶ネクタイ）

「コミックシーン」デザインのぬいぐるみ。

見上げたり、寝転んだりするポーズのほか、蝶ネクタイを着けて得意げに笑う姿も。

ファンお気に入りのシーンをデザインしたぬいぐるみが揃っています！

SNOOPY(TM) フレーム付ぬいぐるみ

登場時期：2026年3月19日より順次

サイズ：全長約11×11×15cm

種類：全4種（イエロー、パープル、グリーン、ブルー）

会員証やお気に入りの写真を入れて飾れる、フレーム付きのぬいぐるみは、ファンクラブの投票で選ばれたプライズ。

「スヌーピー」が持っているフレームは4色展開で、好きな色や推しの色に合わせて選びたくなります☆

SNOOPY(TM) グランデぬいぐるみ

登場時期：2026年3月27日より順次

サイズ：全長約40×77×23cm

「スヌーピー」の大きなぬいぐるみが再登場。

全長約40×77×23cmの大ボリュームで展開されます。

存在感たっぷりのぬいぐるみは、お部屋のアクセントにもぴったりです☆

大きなぬいぐるみやファンクラブの投票で選ばれた「スヌーピー」グッズ。

2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズの紹介でした☆

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