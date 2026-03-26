首都圏11社54路線でクレカ“タッチ決済”開始　訪日外国人の混雑緩和も　乗り換え60分ルール対応で運賃もお得に

首都圏の大手私鉄など11社で25日、クレジットカードをタッチするだけで乗車できるクレカ乗車の相互利用サービスが始まった。切符購入やチャージが不要で、ICカードを持たない訪日外国人の利便性向上が期待される。

切符もチャージも不要

25日午前の東京メトロ・渋谷駅。改札口では…。

リポート：

クレジットカードをICの手前の機器にタッチすると、改札機を通ることができます。

首都圏の大手私鉄などが、25日からクレカ乗車の相互利用サービスを始めた。

切符の購入やチャージは不要。クレジットカードを改札機にタッチするだけだ。東急電鉄や東京メトロ、都営地下鉄といった首都圏の私鉄など11社で、各路線をまたいだ乗り継ぎが可能になる。

一方で、このサービスにより特に利便性が高まるのが、ICカードを持たない海外からの旅行客だ。

東京地下鉄株式会社・小川孝行鉄道本部長：

券売機で乗車券を買う訪日外国人客が列をなし、駅員が対応している。限られた時間の有効活用にもつながるものと期待している。

切符を買う必要がないため、券売機の混雑緩和につながる見込みだ。東京メトロ・上野駅では、さっそく使用されていた。

クレカ乗車を利用していたのは、韓国から出張で訪れたという女性だ。

韓国から出張の女性：

日本ではICカードしか使えないと聞いていたけど、クレジットカードが使えてびっくりしました。切符を買わなくていいし、とても便利。現金を使って会社に報告するのが大変なんです。（クレカ乗車は）日本を訪れた外国人のために、いい変化だと思う。

同様の声は他の外国人観光客からも聞かれた。

オーストラリアからの観光客：

OK！オーストラリアのようだ。良いアイデア。カードにチャージする必要がないよ。ただかざすだけ。

2025年、史上初めて4000万人を突破するなど好調なインバウンド。クレカ乗車により、都内近郊の移動だけでなく、東京から日光や秩父、箱根といった人気観光スポットへスムーズに移動が可能になる。

観光スポット巡りにも便利

また、これまで同様、乗り換え60分ルールもありだ。

改札を出た後、60分以内に乗り継げば運賃の割引が受けられる乗り換え60分ルール。これまでICカードでは可能だったが、今回のクレカ乗車でも割引運賃になる。

例えば、東京メトロ・銀座線の「上野広小路駅」と都営大江戸線の「上野御徒町駅」。こうした対象駅で乗り継ぐ場合、60分以内なら運賃が70円安くなる。

上野には東京を代表する人気エリア「アメ横商店街」があるため、時間内で、ちょっとしたショッピングや食事を楽しむことも可能だ。

20代：

喫茶店。いっぱいお店あるから。

20代：

アメ横チラッと見たりとか。昼飲み。昼飲みできるかなー。

30代：

お買い物できますかね？（Q.何を買いたい？）お洋服ですかね。

こうした乗り換え対象の駅には「新宿駅」と「新宿西口駅」も含まれる。さらに「銀座」や場外市場がある「築地」など、外国人観光客に人気のスポット周辺にもある。

海外からの旅行客や、地方から訪れた人などの利便性を高めるクレカ乗車。25日時点で11社の54路線、729駅で利用でき、今後も対象の駅は増える予定だ。

（「イット！」3月25日放送より）