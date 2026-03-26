将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は3月26日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で最終・第7局2日目の対局が行われ、藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）と永瀬拓矢九段（33）が現在対局中だ。防衛か、奪取か――。シリーズの運命を決する大一番が佳境を迎える中、中継席では先輩棋士が指摘した藤井王将のとある“変化”がファンの間で大きな話題を呼んでいる。

【映像】オトナの色気を感じる…？藤井王将の表情

激しい盤上の攻防が続く一方、中継の解説席は和やかな空気に包まれていた。解説を務める深浦康市九段（54）が、盤面を見つめる藤井王将の表情に注目。かつての「天才少年」から、23歳の大人の男性へと成長したその顔つきについて、しみじみとこう切り出した。

「ここ1年くらいで青年の顔に変わりましたよね」

さらに深浦九段は、「これ、モテるでしょう（笑）。かっこよくなりましたよね」と、後輩のめざましい“大人の男への階段”に目を細めながら太鼓判。これには聞き手を務める和田あき女流二段も深く共感した様子で、「考えているときの鋭い視線とか、かっこいいですよね」と、対局中ならではの真剣な横顔の魅力を熱弁した。

盤外で繰り広げられた先輩たちのほっこりする将棋談義（？）に、視聴者も激しく同意。コメント欄には「良い顔してる」「大人になりました」「少年から大人にかわる〜」と、その成長ぶりを感慨深く見守る声が続出した。

さらに、「かっこいい横顔」「知的な人は歳をとると顔がカッコよくなるからな」「かっこいいし面白いし強いし」「スタイルいいし、足速いし」とハイスペックぶりを絶賛する声や、名前をもじった「もてそうた」という秀逸なコメントも登場。また、将棋界きってのダンディズムを誇る深浦九段からの思わぬ称賛に、「モテ男が言うんだ、間違いない」と納得するファンも現れ、中継画面は大いに盛り上がった。

日本中が注目する王将戦第7局。頼もしい「青年」へと成長を遂げ、色気すら漂わせるようになった絶対王者は、この極限の勝負の果てにどんな表情を見せてくれるのだろうか。対局の行方とともに、すっかり大人になった藤井王将の“かっこいい”一挙手一投足からも目が離せない。

（ABEMA／将棋チャンネルより）