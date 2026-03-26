2027年末までに、家庭やオフィスなどで使われている蛍光灯の製造・輸出入が禁止されます。製品事故の調査などを行う団体が、蛍光灯からLEDへのランプ交換を適切な方法で行うよう呼びかけました。

NITE＝製品評価技術基盤機構によりますと、蛍光灯をLEDに交換する際、電力を供給する「照明器具」ごと交換せず、蛍光灯だけをLEDに交換すると発煙や発火事故が起こり得るということです。

蛍光灯器具は、単なる「ランプの取付け台」ではなく、「電気製品」です。見た目に異常がなかったとしても、古い蛍光灯器具を使い続けると内部で劣化が進行して、発煙や発火につながるおそれがあるといいます。

蛍光灯は、2027年末までに製造・輸出入が禁止されますが、去年末までにLED化されている照明はおよそ66％だということです。

NITEによりますと、過去10年間で報告された蛍光灯器具の事故で、使用年数が判明したケース133件のうちおよそ9割が、10年を超えて使用された器具によるものだったということです。

NITEは、照明器具には寿命があるため、器具の使用年数が10年を超えている場合は「器具ごと」交換することなどを呼びかけています。