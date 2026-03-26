「素晴らしい光景」「癒されます♡」と話題になっているのは、いつもはママの上に乗ってくつろいでいるわんちゃんが、ママの妊娠中には意外な行動を見せた光景。まるでママを労っているかのような光景が、投稿を見た人に温かい気持ちを届けています。投稿は18万再生を超える反響を見せることとなりました。

【動画：いつもママの上に乗りたがる犬→妊娠後、お腹が大きくなると…あまりにも尊い『予想外の光景』】

いつもはママのお腹に乗ってくるもずく君が…

ママを労るわんちゃんの光景が投稿されたのは、Instagramアカウント『 MOZUKU｜もずたん』のある日の光景。

その日、豆柴のもずく君は、横になっていたママのお腹の上にアゴをちょこんと乗せてくつろいでいたそう。普段なら、床に寝転がるかのようにママの体の上でのびのびとくつろいでいるもずく君。

しかし、この日は少し遠慮がちにアゴだけをママにくっつけていたのだといいます。

なぜもずく君が普段とは違うスタイルでママに甘えているのかというと…その理由は、ママのお腹の中に赤ちゃんがいるから！

ママに無理をさせないようにと静かにそばに寄り添ってくれるその姿からは、すでに『お兄ちゃん』の鱗片を感じさせます。

赤ちゃんを見つめる姿は『優しいお兄ちゃん』

そうしてママと赤ちゃんに寄り添う日々が続いたもずく君。そして数ヶ月後…もずく君の隣には、元気な赤ちゃんの姿が！

赤ちゃんの隣に寝転がって一緒にお昼寝をするもずく君の目は、真っ直ぐでとても優しいものだったそう。

これまではママのお腹越しだったけれど、これからはいつでも赤ちゃんの隣にいられます。そんな幸せいっぱいなもずく君と家族たちの姿に、胸が温かくなります。

ママの上はもずく君の癒やしスポット♪

赤ちゃんがお腹にいる時は遠慮がちにママのお腹にアゴを乗せていたもずく君ですが、普段のもずく君はママの上でくつろぐのが大好きなのだとか。

赤ちゃんを授かる前は、まるでベッドでくつろぐかのようにママの体の上に乗るもずく君の姿が見られたそう。

横になったママの膝とおしりの間にすっぽりとはまるもずく君は、完全にリラックス状態だったのだとか。少し寝づらそうな体勢にも見えますが、もずく君にとっては最高の癒やしスポットのようです。

今では赤ちゃんが家族に加わり、お兄ちゃんになったもずく君。これからは、赤ちゃんをとっておきの癒しスポットに招いて、ふたりでお昼寝する姿が見られる日が来るかもしれません。

ママのお腹にそっとアゴを乗せるもずく君の光景には、「お腹に赤ちゃんがいるって分かってるんだね」「優しいお顔してる」「可愛すぎます」と絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『 MOZUKU｜もずたん』では、そんな大切なものが日々増えていくもずく君の日々の様子が綴られています。

もずく君、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「 MOZUKU｜もずたん」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。