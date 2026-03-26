26日に2026W杯欧州予選プレイオフで北アイルランド代表と対戦するイタリア代表。



絶対に負けが許されないプレイオフだが、伊『Gazzetta dello Sport』はインテルでブレイクする20歳のFWフランチェスコ・ピオ・エスポジトが前線のキーマンになる可能性があると伝えている。



今回の代表メンバーではマテオ・レテギ、ジャンルカ・スカマッカ、モイーズ・キーンなど他にもセンターフォワード枠の選手が招集されているが、エスポジトがインテルで見せている勝負強さには期待をかけたくなる。代表監督ジェンナーロ・ガットゥーゾが先発を任せても不思議はないか。





ウディネーゼで活躍した元イタリア代表FWアントニオ・ディ・ナターレ氏もエスポジトの能力を絶賛していて、元オランダ代表のレジェンドFWマルコ・ファン・バステンを思わせるとまで語っている。「彼は今後さらに多くのゴールを決めるだろうし、今後15年はアズーリの未来を背負う存在になるだろうと確信している。ピオは本当に素晴らしい選手で、今季の活躍ぶりには満足している。セリエA初年度でいきなり結果を出し、インテルでもレギュラー格に。そこからアズーリにも招集されるなんて簡単なことではないよ。少しファン・バステンを彷彿とさせるね」果たしてエスポジトはアズーリの救世主となるのか。20歳の若き逸材にかかる期待は大きい。