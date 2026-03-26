4バックにしたことがユナイテッドに好影響だったとマグワイア語る「ルベンについて悪く言うつもりはないが」
マンチェスター・ユナイテッドはマイケル・キャリック暫定監督体制となって以来、生まれ変わったように結果を出すようになっている。就任後から先日のボーンマス戦まで、わずか1敗だ。
現在、イングランド代表に招集されセント・ジョージズ・パークでトレーニングを行なっているユナイテッドDFハリー・マグワイアは、ルベン・アモリム体制時代の3バックから4バックに変えたことが奏功していると『Daily Mail』のインタビューで語った。
「フォーメーションが違いを生んだに違いない。以前の結果では十分ではなかったからだ。ルベンについて悪く言うつもりはない。ただ、マンチェスター・ユナイテッドではそのアイデアがうまくいかなかっただけだ。彼はこれから素晴らしいキャリアを築いていくと信じている。うまく噛み合わなかったし、選手である僕たちもその責任を大いに負うべきだと思う」
アモリムの3バックシステムはユナイテッドではチグハグで、4バックが伝統のユナイテッドには適していないように見えたが、やはりマグワイアもやりにくいと感じていたようだ。
まだCL出場権を争うライバルであるチェルシーやリヴァプールとの対戦を残しているユナイテッドだが、シーズン終了まで好調を維持することができるか。マグワイア自身も契約の延長が報じられており、来季のユナイテッドは今季以上に注目されることになるだろう。