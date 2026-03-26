アーセナルが誇る16歳の逸材ダウマンのイングランド代表招集を焦るべきではない U-21代表監督は冷静な育成を希望「焦らないことが重要」
アーセナルで強烈なデビューを果たし、早くもイングランドサッカー界の未来と注目を集める16歳のMFマックス・ダウマン。中には思い切って今夏の2026W杯のイングランド代表メンバーに選出するのも面白いと考える人もいるかもしれない。
ただ、U-21イングランド代表を指揮するリー・カーズリーは慎重に育成を進めていくべきと語り、A代表への飛び級選出には納得していない。すでにダウマンはU-19イングランド代表でプレイしているが、U-21代表など世代別でじっくりと場数を踏んでも悪くないはずだ。
「非常に才能のある選手だから、いずれはチャンスが巡ってくるだろう。しかし先ほども言ったように、タイミングやバランスを上手く調整していく必要がある。彼はまずプレイタイムを確保し、試合経験を積んでいく方が良いだろう」（『ESPN』より）。
ダウマンのポテンシャルが巨大なものであることは間違いないが、焦りは禁物か。近年のイングランドは世代別代表も結果を出しているため、ダウマンもまずはそこで経験を積むのがベストか。
16歳、初ゴールは独走弾— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) March 14, 2026
相手のCKからのボールを
自陣ボックス付近で受け取ると
相手ディフェンス2人をかわして
ゴールまで運び切る
歴史に残るトップチーム初ゴールを
もう一度ご覧あれ
プレミアリーグ第30節
アーセナル v エヴァートン
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