アーセナルで強烈なデビューを果たし、早くもイングランドサッカー界の未来と注目を集める16歳のMFマックス・ダウマン。中には思い切って今夏の2026W杯のイングランド代表メンバーに選出するのも面白いと考える人もいるかもしれない。



ただ、U-21イングランド代表を指揮するリー・カーズリーは慎重に育成を進めていくべきと語り、A代表への飛び級選出には納得していない。すでにダウマンはU-19イングランド代表でプレイしているが、U-21代表など世代別でじっくりと場数を踏んでも悪くないはずだ。





16歳、初ゴールは独走弾



相手のCKからのボールを

自陣ボックス付近で受け取ると

相手ディフェンス2人をかわして

ゴールまで運び切る



歴史に残るトップチーム初ゴールを

もう一度ご覧あれ



プレミアリーグ第30節

アーセナル v エヴァートン

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「マックスは国際レベルで素晴らしい未来を築くと思うよ。でも、焦らないことが重要だ。彼にはまだまだ時間的余裕があるのだから。まずはU-19でプレイすることになる。そこで非常に重要な役割を担うことになるだろう。上手くいけば欧州選手権、さらにはU-20W杯（2027）に出場できるかもしれない」「非常に才能のある選手だから、いずれはチャンスが巡ってくるだろう。しかし先ほども言ったように、タイミングやバランスを上手く調整していく必要がある。彼はまずプレイタイムを確保し、試合経験を積んでいく方が良いだろう」（『ESPN』より）。ダウマンのポテンシャルが巨大なものであることは間違いないが、焦りは禁物か。近年のイングランドは世代別代表も結果を出しているため、ダウマンもまずはそこで経験を積むのがベストか。