バルセロナではリオネル・メッシ、ルイス・スアレスらと『MSN』を形成し、3冠を達成。その後移籍したパリ・サンジェルマンでもフランス国内のトロフィーを複数獲得するなど、FWネイマールはキャリアで多くの特別な瞬間を演出してきた。



ただ、才能的にはもっと成功できただろうか。ここ最近のネイマールは怪我に苦しんでおり、なかなか継続的にプレイ出来ていない。その影響もあり、ネイマールは今月にフランスとクロアチアと親善試合を戦うブラジル代表メンバーからも外れている。現状2026W杯のメンバーに入れるかは微妙なところだ。





『Basticast』によると、サッカーに集中してほしいとネイマールへメッセージを送ったのは、日本代表監督も務めたブラジルのレジェンドであるジーコ氏だ。同氏はネイマールに特大の才能があることを認めているが、プロ意識を何より優先すべきとも語っている。「彼が今も継続的にプレイしていた場合、私なら彼を（代表に）選んだだろう。テストする必要がない場合親善試合には招集しないが、今の彼はまず継続的にプレイする必要がある。彼のような才能を持つ選手は少ない。しかし世界最高を目指すなら、サッカー選手としてプロ意識を最優先にしなければならないと常々言っている。神は彼に多くの才能を与えたし、彼のプレイは天才的だ。彼を心から応援しているし、大好きだよ。彼が勝ち取ったものは全てサッカーを通して手にしたものだから、サッカーに集中しないといけない」パリ・サンジェルマン時代からネイマールはシーズン後半戦に入る冬場に怪我でチームを離れることが目立ち、フル稼働できるシーズンは少なくなっていった。パリでは途中から後輩のFWキリアン・ムバッペに主役を奪われたところもあり、結果的にパリ行きが成功だったかは分からない。ジーコ氏も認める通り才能は特別なものだが、さらに上を目指せたか。