今もバルセロナの中盤にはテクニシャンが多く揃っているが、その中でもMFペドリのクオリティは次元が異なる。そのテクニックに惚れ込んでいるチームメイトの1人が、DFジュール・クンデだ。



スペイン『Mundo Deportivo』によると、クンデは攻守両面でペドリを特別な存在だと絶賛する。



「ペドリはお気に入りの選手なんだ。本当に凄いよ。トレーニングでのプレイを含め、あらゆる面で別次元のレベルでプレイする選手の一人だ。天性の技術があり、左右両足を使いこなせて視野も広い。それに過小評価されていると思えるのが守備面での働きだ。彼は常に走り回り、ボールを奪い返せる選手だ。昨年は欧州で最も多くのボールを回収した選手でもあった。1試合あたり12kmほど走ってボールを奪い返し、チームを前進させるパスを出し、相手の最終ラインを崩す。ペドリは本当に素晴らしい選手だ」



攻撃陣ではラミン・ヤマル、ハフィーニャも特別な違いを生んでいるが、ペドリも彼らと同じく今のチームに欠かせない。ペドリが抜けるとワンランクほどチーム力がダウンしてしまう印象もあり、今季もタイトル獲得へペドリが欠かせない。





