脳出血で3度の手術を受け療養中の俳優・清原翔（33）が、およそ2カ月ぶりにInstagramを更新。最新ショットを公開し、反響が寄せられている。

【映像】清原翔の最新ショットや佐藤栞里や北村匠海との仲良しショット

2013年からファッション誌「MEN'S NON-NO」の専属モデルを務めてきた清原。その後はNHK連続テレビ小説「なつぞら」やTBS系ドラマ「恋はつづくよどこまでも」などに出演し、俳優としても活動の幅を広げていった。しかし2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血で倒れ、緊急手術を受けていた。手術から約2年8カ月後の2023年2月2日にInstagramを更新し、「3回の手術を経て日々のリハビリを行いながら現在に至っています。当初は思うように動かなかった体に希望が見えはじめており、心身ともに元気であることをご報告させて頂きます」と明かしていた。

その後は、俳優の北村匠海や長濱ねる、タレントの佐藤栞里ら友人たちとの笑顔の写真を投稿。

約2カ月ぶりの最新ショットに反響

2026年3月25日はおよそ2カ月ぶりにInstagramを更新し、最新ショットを披露。「先日僕の俳優人生に影響を与えてくれた豊島監督と皆川さんが来てくれたー」とつづった。

この投稿にファンからは「きよたん ますますの良い笑顔」「ステキな笑顔と元気な姿、有難う」「みんなから愛される きよたんは幸せ者ですね」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）