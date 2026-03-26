チャラン・ポ・ランタン小春、第2子男児出産「今までの色々が滝のように…」
チャラン・ポ・ランタンの小春が25日、自身のインスタグラムを更新。第2子となる男児出産を報告した。
【写真】かわいい我が子の姿！チャランポ小春、第2子男児出産
かわいい我が子の写真を添えて「3月17日、無事産まれました！3539g深音の弟 輝音（Teo：テオ）です。産声を聞けた時今までの色々が滝のように流れてきて2人で大泣きでした。深音の時とは全然違う新生児。こんなに赤ちゃんて動くんだな…そして自分と一緒に退院するときに言われた「おめでとうございます」という言葉を噛み締めながら病院を出てきました。こちら母の体調も、前回よりも1/3の出血量で済んだ計画帝王切開というのもあり、回復も前回より早そうです」と報告。
続けて「正直新生児期をちゃんと育てたことがないので、ミルク量とかが深音のと違いすぎて新しいことばかりだけど、子供を2人も産む人生が来るとは。みんなたくさん心配してくれてありがとう。こちら元気です」と伝えていた。
チャラン・ポ・ランタンは妹・もも（Vo）、姉・小春（Acc）による唄とアコーディオンの姉妹ユニット。2009年結成。14年にシングル「忘れかけてた物語」でメジャーデビュー。アーティストへの楽曲提供や、高橋克実、東京スカパラダイスオーケストラ、フジファブリック、片平里菜、Rei、松井玲奈などのコラボレーション楽曲も発表している。
プライベートでは2025年1月27日に「実はこの数年の間に、結婚、離婚、再婚、妊娠、出産という怒涛の目まぐるしい私生活を過ごしまして」と、小池健輔氏との写真を添えて発表。さらに2025年9月1日に、第1子男児について「実は出産中に事故といいますか、突然赤ちゃんが苦しいことになり、色々と不運が重なってしまいました」「脳に大きなダメージを受けてしまいました」などと伝えていた。
【写真】かわいい我が子の姿！チャランポ小春、第2子男児出産
かわいい我が子の写真を添えて「3月17日、無事産まれました！3539g深音の弟 輝音（Teo：テオ）です。産声を聞けた時今までの色々が滝のように流れてきて2人で大泣きでした。深音の時とは全然違う新生児。こんなに赤ちゃんて動くんだな…そして自分と一緒に退院するときに言われた「おめでとうございます」という言葉を噛み締めながら病院を出てきました。こちら母の体調も、前回よりも1/3の出血量で済んだ計画帝王切開というのもあり、回復も前回より早そうです」と報告。
チャラン・ポ・ランタンは妹・もも（Vo）、姉・小春（Acc）による唄とアコーディオンの姉妹ユニット。2009年結成。14年にシングル「忘れかけてた物語」でメジャーデビュー。アーティストへの楽曲提供や、高橋克実、東京スカパラダイスオーケストラ、フジファブリック、片平里菜、Rei、松井玲奈などのコラボレーション楽曲も発表している。
プライベートでは2025年1月27日に「実はこの数年の間に、結婚、離婚、再婚、妊娠、出産という怒涛の目まぐるしい私生活を過ごしまして」と、小池健輔氏との写真を添えて発表。さらに2025年9月1日に、第1子男児について「実は出産中に事故といいますか、突然赤ちゃんが苦しいことになり、色々と不運が重なってしまいました」「脳に大きなダメージを受けてしまいました」などと伝えていた。