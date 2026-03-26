「That’s the way the cookie crumbles」の意味は？クッキーが由来...！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「人生とはそんなものさ」でした！

「That’s the way the cookie crumbles」は、「人生とはそんなものさ」を表す表現。

クッキーは砕けやすく、どんなに丁寧に扱っても箱を開けると砕けている様子から、「物事は思い通りにならない」と、残念な結果を受け入れる際に使います。

A：「I really wanted that promotion, but they gave it to someone else.」

（昇進したかったのに、ほかの人にとられてしまった）

B：「Well, that's the way the cookie crumbles.」

（まあ、そういうこともあるさ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。