「That’s the way the cookie crumbles」の意味は？クッキーが由来...！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「That’s the way the cookie crumbles」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「人生とはそんなものさ」でした！
「That’s the way the cookie crumbles」は、「人生とはそんなものさ」を表す表現。
クッキーは砕けやすく、どんなに丁寧に扱っても箱を開けると砕けている様子から、「物事は思い通りにならない」と、残念な結果を受け入れる際に使います。
A：「I really wanted that promotion, but they gave it to someone else.」
（昇進したかったのに、ほかの人にとられてしまった）
B：「Well, that's the way the cookie crumbles.」
（まあ、そういうこともあるさ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部