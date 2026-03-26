ビアードパパ×小枝シューが復活♡ザクザク食感の限定シュークリーム登場

あの人気コラボが待望の復活♡シュークリーム専門店「ビアードパパ」から、森永製菓のロングセラー「小枝＜ミルク＞」の味わいを再現した“小枝シュー”が期間限定で登場します。前回の販売でも話題を集めた人気商品が、約1年半ぶりに帰ってくるチャンス。ザクザク食感と濃厚チョコのハーモニーを、この春ぜひ楽しんでみて♪

人気コラボが待望の復活

『小枝シュー』



販売価格：390円（税込）

多くの再販希望の声に応え、人気コラボ商品が再び登場。おなじみの「小枝＜ミルク＞」の魅力を、シュークリームとして楽しめる特別な一品です。期間限定のため、見逃せないスイーツとなっています。

販売期間：2026年4月1日（水）～4月30日（木）予定

販売店舗：全国のビアードパパ

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ザクザク食感×濃厚チョコの魅力

毎日店舗で焼き上げるクロッカン生地に、アーモンドとパフ入りチョコをコーティング。外側はザクザク、中にはカカオ香るコク深いチョコクリームがたっぷり詰まっています。

「小枝＜ミルク＞」ならではの軽やかな食感と甘さを、ひと口ごとに楽しめる贅沢な味わいです。

※クリーム内の黒い粒はバニラビーンズです。

おやつ時間にぴったりのご褒美スイーツ

サクッとした食感とほどよい甘さは、ちょっとした休憩時間にもぴったり。手軽に楽しめるサイズ感ながら、満足感のあるリッチな仕上がりで、自分へのご褒美スイーツにもおすすめです。

コーヒーや紅茶と一緒に、ほっとひと息つく時間を演出してくれます♪

今だけの贅沢コラボを楽しんで♡

懐かしさと新しさを同時に味わえる“小枝シュー”は、チョコ好きにはたまらない限定スイーツ。ザクザク食感と濃厚なチョコクリームが織りなす贅沢なひとときは、日常をちょっぴり特別にしてくれます。

期間限定販売なので、気になる方はぜひお早めにチェックを♡ビアードパパでしか味わえないコラボスイーツを、この機会に楽しんでみてください♪