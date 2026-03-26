【ひらがなクイズ】1分で解いてみよう！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは「物事が始まる最初の地点」
日常生活や物語の中で耳にする言葉の「共通パーツ」に注目して、ちょっとした思考のトレーニングを楽しんでみませんか？
今回は、社会や集団の中で守るべきルールや物事のスタート地点など、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
お□□
□□ん
き□□
□□き
ヒント：蒸気機関車や船などが、合図のために鳴らす音を何といいますか？
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↓
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▼解説
おきて（掟）
きてん（起点）
ききて（聞き手）
きてき（汽笛）
集団の規律を象徴する「掟（おきて）」、すべての始まりを指す「起点（きてん）」、対話において重要な役割を果たす「聞き手（ききて）」、そして旅の情景を彩る「汽笛（きてき）」。厳かなルールから物理的な地点、人間関係、そして情緒的な音響まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「きて」という共通の響きによって丁寧につながりました。パズルを解いた後のような充実感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、社会や集団の中で守るべきルールや物事のスタート地点など、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
お□□
□□ん
き□□
□□き
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↓
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正解：きて正解は「きて」でした。
▼解説
おきて（掟）
きてん（起点）
ききて（聞き手）
きてき（汽笛）
集団の規律を象徴する「掟（おきて）」、すべての始まりを指す「起点（きてん）」、対話において重要な役割を果たす「聞き手（ききて）」、そして旅の情景を彩る「汽笛（きてき）」。厳かなルールから物理的な地点、人間関係、そして情緒的な音響まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「きて」という共通の響きによって丁寧につながりました。パズルを解いた後のような充実感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)