鈴木亮平、「こんな不正を許すな」怒りあらわに？ 「もうどちらが本物か分からなくなってきました」
俳優の鈴木亮平さんは3月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。なりすましアカウントが自身のふりをしてドラマ宣伝まで行っていたとして、「こんな不正を許すな」と投稿しました。
【投稿】鈴木亮平のなりすましアカウント
なりすましアカウントのプロフィールには「リブート（なりすまし）アカウントです。毎日正午にリブートメンテナンス（認証審査）入ります。毎日青バッジ認証取得チャレンジ実施中」と書かれており、すでに青バッジは付与されているようです。
ファンからは「誰か説明してくださいわからないっす」「もうどちらが本物か分からなくなってきました」「大河の主役たちの悪ふざけ（笑）」「【リブート】だから通用するネタ」「もう本人より働いてて草」などのコメントが寄せられています。
また「マツケンが鈴木亮平のアカウントのふり(リブート)をして、Xの認証まで通して、自分のドラマの宣伝を始めたの、ドラマの俳優同士のXのやりとり史上一番イカれてる」と経緯を説明する声も上がりました。
【投稿】鈴木亮平のなりすましアカウント
なりすましアカウントがドラマ宣伝鈴木さんは、自身のなりすましアカウント「鈴木亮平改」が『時すでにおスシ!?』（TBS系）公式Xの宣伝ツイートを引用し「これ、面白そうだ」と投稿している様子を見て、「ついに私のふりをして自分のドラマの宣伝まで始めました。こんな不正を許すな」と反応。
ファンからは「誰か説明してくださいわからないっす」「もうどちらが本物か分からなくなってきました」「大河の主役たちの悪ふざけ（笑）」「【リブート】だから通用するネタ」「もう本人より働いてて草」などのコメントが寄せられています。
また「マツケンが鈴木亮平のアカウントのふり(リブート)をして、Xの認証まで通して、自分のドラマの宣伝を始めたの、ドラマの俳優同士のXのやりとり史上一番イカれてる」と経緯を説明する声も上がりました。