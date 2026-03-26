4人に1人がAIを利用する世代の夢とは？

第一生命保険株式会社（代表取締役社長：隅野 俊亮、以下「当社」）が、全国の小学生・中学生・高校生とその保護者、計3,000組を対象におこなった、第37回「大人になったらなりたいもの」アンケートの調査結果が発表に。

【図】投資家がランクイン！？気になる高校生男子の「大人になったらなりたい職業」がコチラ

4人に1人がAIを利用する世代の夢とは？ 気になる結果は以下！

【調査結果ハイライト】

・小学生女子では「パティシエ」、小学生男子と中高生では「会社員」が6年連続で1位をキープ



小学生男子の「あなたが大人になったらなりたい職業について」（出典：第一生命保険株式会社）

・小学生男子のランキングで「野球選手」が「YouTuber/動画投稿者」を上回り第２位にランクイン！大谷翔平選手をはじめ海外へも活躍の場を広げる選手の増加により、「野球で世界を目指したい」と憧れる子どもたちが増加中！

・高校生男子では「投資家」が初めてランクイン。学校での金融教育など、資産形成に関する情報に触れる機会も増え、投資への関心が高まっていることがうかがえます。

【特別企画】子どもたちの生成AI・対話型AI利活用について

・小中高生の約25％が、生成AIや対話型AIを日常的に利用。小学生は月に数回、中高生は週に数回使うという回答が４分の１を占め、勉強や悩み相談にも活用していることがわかりました。

・子どもたちのAI活用について、保護者の75%は肯定的

小学生男子のランキングで「野球選手」が第２位に

「あなたが大人になったらなりたい職業について」聞いたところ、小学生男子のランキングでは、「野球選手」が「YouTuber」を抜き、第2位にランクインしました。



小学生女子の「あなたが大人になったらなりたい職業について」（出典：第一生命保険株式会社）

大谷翔平選手をはじめとする世界的なスターの活躍が、子どもたちの憧れを強く後押ししているようです。

一方で、1位は6年連続で「会社員」がキープ。身近で働く両親の背中を見て「働く大人」への信頼感を抱いている結果だといえます。

小学生女子では、「パティシエ」が６連覇を達成し、「幼稚園の先生／保育士」が昨年の10位圏外から第３位にランクインしました。

どちらの職業も「好き」「楽しい」「かわいい」といった感情が、将来像へと自然につながっている点が特徴です。

高校生男子のランキングに初めて「投資家」が

中学生のランキングは、スポーツ・クリエイティブ職への憧れを持ちながらも、「会社員」「公務員」といった現実的な選択肢も意識され始めることがわかります。

中学生女子では、「薬剤師」が初めて第２位にランクインしました。

中学生になると、小学生の頃に見られた具体的で感情的ななりたい理由が薄れ、「特に理由はない」「まだ決まっていない」といった回答が増加しました。



高校生女子の「あなたが大人になったらなりたい職業について」（出典：第一生命保険株式会社）

高校生男子では、初めて「投資家」がランクインしました。前回初めて登場した「経営者／起業家」も引き続き上位をキープし６位に入っています。

若い起業家や投資家などには、SNSや動画を通じての発信に影響力を持つインフルエンサーの側面もあり、彼らの自由な働き方を魅力に感じている人も多いようです。

AI使用について

今回の調査では、「大人になったらなりたいもの」の理由について問う設問で、AIチャットボットを使ったアンケート方式を初めて採用。



Q.あなたは普段、生成AI・対話型AIを何に使いますか？（複数回答可）（出典：第一生命保険株式会社）

そこで特別企画として、子どもたちにとってAIがどれくらい身近なものになっているのか、保護者は子どもたちのAI活用をどう感じているのかについても調査しました。

「あなたはどのような対話型AI（ChatGPT、Gemini、Copilotなど）を使っていますか？」という質問に対し、AIの利用頻度については、小学生では「使ったことがない」という回答が約半数を占める一方で、「毎日使う」「週に数回使う」とほぼ毎日利用する人が全学年で25%近く、およそ4人に１人が日常的にAIを利用していることがわかりました。

また、学年・男女別にみると中高生の女子で特に「悩みを相談する」という回答が増加。スマートフォンで手軽にAIが利用できるようになったことで、デジタルネイティブ世代である子どもたちにとって、AIが身近で気軽な相談相手となっているようです。

さらに、小中高生それぞれから「学校で使う」との回答も一定数ありました。

民間企業では事務作業にも導入が進むAIですが、学校での校務への活用については、文部科学省の調査で2024年度は半数以上の教職員が使用している学校が2.7%とほとんどなかったところから、2025年度に17.2%と教育現場でも活用が広まってきたことが分かります。

保護者の75%が肯定的な意見

一方の保護者。

教育の場でもより一層活用されることが想定されるAIについて、保護者の75%が「賛成」「どちらかといえば賛成」と肯定的な意見でした。



Q.【保護者の方へ】あなたはお子さんのAI活用に賛成ですか、反対ですか？（出典：第一生命保険株式会社）

賛成派からは、「わからないことを素早く調べられて便利・効率的」「勉強やアイデア出しなどで自分だけでは得られない知識や視点を補ってくれる」など、学習に役立てながら今後当たり前になっていくツールに慣れ、将来に向けて使いこなす力を養う重要性についての意見が多く寄せられました。

反対派からは、「AIに頼りすぎることで、自分で考える力や判断力が弱まり、調べる・考える習慣が減ってしまう」「回答の正確性や信頼性が不安」という懸念が挙げられました。加えて、「人との対面・体験を大事にしてほしい」との声もありました。

子どもたちがAIのハルシネーションを十分に検証しないまま、AIに頼りすぎて誤った判断をしてしまうことを避けるためにも、情報の正確性を見極める力を養っていけるよう、家庭や学校で教わりながら学習に活用していく場面が増えていきそうです。

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【調査概要】

調査対象 ：全国の小学生（小学校３〜６年生）、中学生、高校生とその保護者（20代〜60代）サンプル数：3,000組

調査方法 ：クロス・マーケティング社によるインターネット調査

調査時期 ：2025年12月

質問一覧 ：

Q1.あなたが大人になったらなりたい職業について教えてください。（選択方式+自由回答）

Q2.あなたが＜Q1回答＞になりたいと思ったきっかけ、理由を具体的に教えてください。（自由回答・AIチャットボットとの対話形式）

Q3.あなたは先ほどのような対話型AI（ChatGPT、Gemini、Copilotなど）を使っていますか？（選択方式）

Q4.あなたは普段、生成AI・対話型AIを何に使いますか？（選択方式）

Q5.2026年4月に、第一生命グループは「第一ライフグループ」へ生まれ変わります。もし生まれ変わるとしたら、 あなたは「誰に」もしくは「何に」生まれ変わりたいですか？（自由回答）

Q6.【保護者の方へ】お子さんに、大人になったらなって欲しい職業について教えてください。（選択方式+自由回答）

Q7.【保護者の方へ】あなたはお子さんのAI活用に賛成ですか、反対ですか？（選択方式）

Q8.【保護者の方へ】お子さんがAIを活用することに＜Q7回答＞なのはなぜですか？（自由回答）

以上出典：第一生命保険株式会社