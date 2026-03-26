20日未明、三重県亀山市の新名神高速道路下り線の野登トンネルで、大型トラックが乗用車に衝突するなど車4台が絡む玉突き事故が発生し、子ども3人を含む6人が死亡した事故で、警察は24日夜、逮捕したトラック運転手を現場に立ち会わせて実況見分を行い、事故当時の状況を確認しました。

この事故で、過失運転致死の疑いで大型トラックを運転していた広島県安芸高田市の会社員水谷水都代容疑者(54)が逮捕・送検されています。

事故現場となった新名神下り線の野登トンネルでは水谷容疑者を立ち会わせ、午後9時頃から約3時間に渡って実況見分が行われ、事故当時の明るさや状況を再現し、ブレーキを踏んだ位置などを確認したということです。

また、国土交通省が今回の事故を社会的に影響の大きい特別重要調査対象事故に認定し、専門家でつくる委員会に調査を要請したことが分かりました。

今後、労働や自動車工学の専門家らが聞き取り調査などを行い、事故の再発防止策を提言するということです。

また、死亡した6人全員の司法解剖がきょう終了しDNAを採取して身元の特定を進めていて、警察によりますと遺体の損傷が激しく身元の特定は来月以降になるということです。