愛犬と過ごせる「スターバックス」が誕生！ 新施設“大井町トラックス”内にオープン
「スターバックス」は、3月28日（土）から、愛犬と一緒に過ごせる新店舗「スターバックス コーヒー 大井町トラックスパーク店」を、東京・大井町に誕生する新施設OIMACHI TRACKS内にオープンする。
【写真】愛犬と一緒にコーヒーが楽しめる！ ドッグフレンドリーな空間も
■春のおでかけにぴったり
今回オープンする「スターバックス コーヒー 大井町トラックスパーク店」は、大井町駅周辺の「スターバックス」で最大面積となる贅沢な空間で、お気に入りのビバレッジが満喫できる新店舗。
店内では、さまざまな利用シーンに寄り添えるスペースを用意。全体的にゆったりとくつろげるソファ席を中心に丸みのある家具を配置し、客席の間隔にゆとりを持たせることで、ベビーカーや車いすでも使いやすい空間にこだわったという。
また、ガラスのウォールで区切ったドッグフレンドリーな席も展開。思わず愛犬と一緒に家族写真を撮影したくなるようなアートやサインが魅力的で、暑い日も寒い日も店内でワンちゃんと一緒にコーヒーを楽しめるスペースとなっている。
さらに、大井町トラックスパーク店では、店内だけでなく施設の広場“トラックスパーク”や屋上でも「スターバックス」のビバレッジが堪能できるほか、ママカフェなど定期的に地域の人と“つながりが生まれる”イベントも実施される予定だ。
【写真】愛犬と一緒にコーヒーが楽しめる！ ドッグフレンドリーな空間も
■春のおでかけにぴったり
今回オープンする「スターバックス コーヒー 大井町トラックスパーク店」は、大井町駅周辺の「スターバックス」で最大面積となる贅沢な空間で、お気に入りのビバレッジが満喫できる新店舗。
また、ガラスのウォールで区切ったドッグフレンドリーな席も展開。思わず愛犬と一緒に家族写真を撮影したくなるようなアートやサインが魅力的で、暑い日も寒い日も店内でワンちゃんと一緒にコーヒーを楽しめるスペースとなっている。
さらに、大井町トラックスパーク店では、店内だけでなく施設の広場“トラックスパーク”や屋上でも「スターバックス」のビバレッジが堪能できるほか、ママカフェなど定期的に地域の人と“つながりが生まれる”イベントも実施される予定だ。