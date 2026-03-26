コカインを使用したとして麻薬取締法違反（使用）の罪で起訴された会社役員で人気音楽グループ「XG」の元プロデューサーSIMONこと酒井じゅんほ被告（39）が25日夜、勾留先の警視庁東京湾岸署から保釈された。保釈保証金は200万円。酒井被告はその後、自身のインスタグラムを更新し、謝罪した。

「この度は、私の身勝手な行動により、関係者の皆様、ファンの皆様をはじめ、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「長年にわたり私の活動を支え、信頼を寄せてくださった皆様の期待を裏切る形となってしまい、己の至らなさを深く反省しております。今回の事件を重く受け止め、自らの行動がいかに社会的な責任を欠き、応援してくださっているファンの皆様の想いを踏みにじるものであったのかを痛感しております。弁明の余地はありません」と猛省した。

「今回の件はすべて私個人の責任であり、XGのメンバーには一切の落ち度はございません」と強調。「彼女たちは、常に真摯に音楽活動に向き合い、世界中の皆様に素晴らしい音楽を届けるべく、日々尽力しております。身勝手なお願いではございますが、どうかXGのメンバーに対しては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

「今後につきましては、自分が起こしてしまった事の重大性を受け止め、二度と同じことを繰り返さないことをここに固く誓います」とした。

「私は、今回のことで、自ら会社の代表を辞任する決断をしました」と明かし、「もっとも、今回のことを単なる失敗や後悔で終わらすことなく、失った信頼を取り戻すため、もっと強い人間となり、人生をかけて、自分自身ができる償いを全うできるよう、全力を尽くす所存です」と決意を記した。「改めまして、関係者の皆様、そして応援してくださった皆様に対し、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪の言葉を重ねた。