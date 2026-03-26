「選抜高校野球・２回戦、山梨学院３−１大垣日大」（２６日、甲子園球場）

山梨学院が逆転で接戦を制し、昨夏に続き２季連続の８強進出を決めた。

２２日の１回戦・長崎日大戦で左手首付近を骨折したプロ注目の二刀流・菰田陽生投手（３年）は欠場し、ベンチから大声を出し続けて仲間を鼓舞した。

打線は１点を追う六回、四球と安打で無死一、三塁の好機をつくると、３番・金子の中前適時打で同点。七回に３安打を集中して２点を勝ち越した。

試合後、吉田洸二監督は「五回までは普段見せないようなミスが続いて。なんとか菰田がいなくても、俺たちが頑張るんだという気持ちが空回りしてしまった」と劣勢時のベンチの雰囲気を振り返った。「でも六回以降は私自身もそういう仲間のために空回りする選手が愛おしく思えてきたら、急にこちらも笑顔になって。ベンチもそこからリズムが出てきたというゲームでした」と話した。

骨折の菰田を欠く中での８強入り。吉田監督は「きょうは少し選手も空回りしてたんですけど。次の試合は勝敗は気にせず、自分たちの力をしっかり出して。１試合でも多くここで野球をして、生徒の成長につながればと思っています」と準々決勝以降の戦いを見据えた。