人気９人組ガールズグループ・ＮｉｚｉＵの公式キャラクター「ＮＩＺＯＯ」と遊ぶ体験型エンタテインメント「ＮＩＺＯＯ ＧＡＲＤＥＮ〜Ｗｅｎｉと不思議なこんぺいとう〜」が、期間限定となる４月２８日から７月２日に、東京・東京ドームシティＧａｌｌｅｒｔ ＡａＭｏで開催されることが発表された。

来場者はＮＩＺＯＯのぬいぐるみを専用デバイス付きのケースに入れて持ち歩き、ＷｉｔｈＵ（ファンの総称）を象徴する新キャラクター「Ｗｅｎｉ」とともに、ＮＩＺＯＯたちとの冒険へと出発。ＮｉｚｉＵの楽曲を使ったダンスや探索など、多彩なアトラクションを通じて、ここでしか味わえないストーリーと世界観を体感できる。

メンバーは「『Ｗｅｎｉ』と『ＮＩＺＯＯ』そして皆さんが、見て、触れて、一緒に遊ぶと気持ちが通じ合う、ちょっと不思議でとってもかわいい、体験型エンタテインメントです」と紹介。

続けて「この施設では、ＮＩＺＯＯのぬいぐるみとＷｅｎｉと一緒に冒険したり、ダンスしたり、音楽を楽しんだり、まるでＮＩＺＯＯの世界に入り込んだような体験ができます。会場ではフォトスポットやミニゲームなど、気軽に楽しめるコンテンツも盛りだくさんです！ ＷｉｔｈＵの皆さんの日常が、もっとキラキラ輝く場所になったらうれしいです」とコメントしている。ぜひＷｅｎｉやＮＩＺＯＯたちに会いに来てくださいね！ 会場でお待ちしています！」とコメントしている。