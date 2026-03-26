日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２６日、メジャーリーグ（ＭＬＢ）が開幕することを報じた。

２５日（日本時間２６日）にジャイアンツ―ヤンキース戦で開幕。２６日（同２７日）に大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手擁するドジャースがダイヤモンドバックス戦で初戦を迎える。

番組では２４日（２５日）のエンゼルスとのオープン戦で「１番・投手」として先発出場し、５回途中までで１１奪三振する快投を見せ、開幕から“二刀流”に視界良好であることを映像とともに紹介した。

スタジオ出演した元メジャーリーガーの郄橋尚成氏はここまでの大谷について「順調にきている。だけどＷＢＣの影響でピッチャーの方の調整がうまくまだ入っていないのかなというとこもあります」と発言。これにはコメンテーターを務めるお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄は「昨日、あのピッチングやったのにですか？」と仰天。郄橋氏は「まだまだこんなものじゃないです。１１奪三振というのはできたので１つクリアしたとは思います」と続けた。

さらにクイズ作家でＹｏｕＴｕｂｅｒのふくらＰが「全体を１００として完成度は何％くらいですか？」と尋ねた。郄橋氏が「僕の感覚だと６０％くらいかなと思います」と答えると「ええええ！」とスタジオは騒然となった。その中、郄橋氏は「球数が多かったりとか、三振はとれていたが１球でアウトをとるという能力はまだまだある。まだまだこんなものじゃないというふうに期待はできます」と言い切っていた。