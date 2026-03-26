オレぺエディターのリアル弁当を公開！家族で楽しむお花見にぴったりなお出かけ弁当

お弁当作りが楽しくなるヒントを見つけるべく、オレぺエディターたちにリアルに作ったお弁当を見せてもらいました。その中から今回は、桜の季節のお花見にもぴったりな「おでかけ弁当」を３つご紹介します♪

【家族でピクニックに行った日のお弁当】

冷蔵庫の食材で太巻きやいなりに

作ったのは……michi makomo さん

「急にピクニックに行くことになり、冷蔵庫にある食材だけで作りました。太巻きやいなりずし、サンドイッチにして主食とおかずを合体させることでバリエーションを出すことに成功！」

【家族でハイキングに行った日のお弁当】

枝豆にかわいいピックをさして食べやすく

作ったのは……とんぴーさん

「さつまいもご飯のおにぎりに、から揚げ、卵焼き、枝豆はかわいくピックに刺して。開けたときにワーッ！ と喜んでもらえる見た目にこだわって作っています」

【子どもとのお出かけの日のお弁当】

作りおきそぼろで子ども用のおにぎりも

作ったのは……管理栄養士maicookさん

「鶏ひき肉、豆腐、にんじん入りの肉そぼろと、青菜炒めを作りおき冷凍。これに卵そぼろをご飯にのせて三色弁当に。余った具は混ぜご飯にして子どもが食べやすいおにぎりに」

[お弁当便利GOODS]

●わけわけフリージング ブロックトレーR15 605 円／リッチェル ☎076-478-2957

「はじめは離乳食ストックに使っていましたが、大人用のおかずの小分けにも便利な名品です。」

どれもお出かけ先での食べやすさを考えた素敵なお弁当。「こうすればいいんだ〜」「マネしてみよう」と思うヒントがちらほら♪ お花見だけでなく、ピクニックやハイキングへ持っていくお弁当の参考にしてみてください。

（『オレンジページ』2026年4月2日号より）