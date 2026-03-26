辻希美、打ち合わせに同行した第5子・夢空（ゆめあ）ちゃん公開「お利口さん」「まんまる頭が可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/26】タレントの辻希美が3月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。打ち合わせに同行した第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの様子を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「まんまる頭が可愛すぎる」0歳5子が打ち合わせに参加する様子
辻は「しまむら打ち合わせ」とコメントを添え、ピンクの洋服にピンクのスタイをつけた夢空ちゃんの写真を投稿。床に座り、様々な色合いの生地のサンプルを両手で触っている夢空ちゃんの姿を上から撮影した写真を公開し「夢もサンプルチェック」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「まんまる頭が可愛すぎる」「センス良くなりそう」「ピンクのお洋服とスタイがキュート」「お利口さん」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「まんまる頭が可愛すぎる」0歳5子が打ち合わせに参加する様子
◆辻希美「夢もサンプルチェック」打ち合わせの様子公開
辻は「しまむら打ち合わせ」とコメントを添え、ピンクの洋服にピンクのスタイをつけた夢空ちゃんの写真を投稿。床に座り、様々な色合いの生地のサンプルを両手で触っている夢空ちゃんの姿を上から撮影した写真を公開し「夢もサンプルチェック」とつづっている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「まんまる頭が可愛すぎる」「センス良くなりそう」「ピンクのお洋服とスタイがキュート」「お利口さん」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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