第1子妊娠中の久慈暁子、ふっくらお腹際立つワンピース姿披露「もうすぐですね」「可愛いマタニティコーデ」の声

第1子妊娠中の久慈暁子、ふっくらお腹際立つワンピース姿披露「もうすぐですね」「可愛いマタニティコーデ」の声