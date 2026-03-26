第1子妊娠中の久慈暁子、ふっくらお腹際立つワンピース姿披露「もうすぐですね」「可愛いマタニティコーデ」の声
【モデルプレス＝2026/03/26】元フジテレビアナウンサーの久慈暁子が3月25日、自身のInstagramを更新。ふっくらとしたお腹が際立つワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】妊娠中の31歳元フジアナ「だいぶ大きくなって」ふっくらお腹際立つタイトなワンピース姿
久慈は「Black dress」「＃マタニティコーデ」と記し、最近よく着ているというお気に入りのコーディネートを公開。「ストレッチ性があって着心地がいいのに、どこにでも着ていける万能アイテム」と紹介し、緑豊かな植物をバックに、黒いタイトなロングワンピースに身を包み、ふっくらとしたお腹を愛おしそうに撫でる姿を載せている。
この投稿に、ファンからは「お腹がだいぶ大きくなってきましたね」「可愛いマタニティコーデ」「お腹も大きくなってきて、もうすぐですね」「穏やかな表情に癒やされます、素敵なママの顔ですね」「身体を大切に、元気な赤ちゃんが産まれてくることを願っています」といった声が寄せられている。
久慈アナは、2022年5月にバスケットボールBリーグ・千葉ジェッツに所属する渡邊雄太選手との結婚を発表。2026年1月1日に第1子妊娠を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】妊娠中の31歳元フジアナ「だいぶ大きくなって」ふっくらお腹際立つタイトなワンピース姿
◆久慈暁子、お気に入りのマタニティコーデを公開
久慈は「Black dress」「＃マタニティコーデ」と記し、最近よく着ているというお気に入りのコーディネートを公開。「ストレッチ性があって着心地がいいのに、どこにでも着ていける万能アイテム」と紹介し、緑豊かな植物をバックに、黒いタイトなロングワンピースに身を包み、ふっくらとしたお腹を愛おしそうに撫でる姿を載せている。
◆久慈暁子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お腹がだいぶ大きくなってきましたね」「可愛いマタニティコーデ」「お腹も大きくなってきて、もうすぐですね」「穏やかな表情に癒やされます、素敵なママの顔ですね」「身体を大切に、元気な赤ちゃんが産まれてくることを願っています」といった声が寄せられている。
久慈アナは、2022年5月にバスケットボールBリーグ・千葉ジェッツに所属する渡邊雄太選手との結婚を発表。2026年1月1日に第1子妊娠を報告した。（modelpress編集部）
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