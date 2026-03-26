トランプ大統領が側近に「今後数週間以内」にイラン戦争終結させたい意向を伝える



WSJによると、トランプ米大統領はイランとの戦争長期化は避けたいとして側近らに今後数週間以内に戦争を終結させたいとの意向を伝えたという。



トランプ氏は戦争は最終段階にあると考えており、4週間～6週間というタイムラインを堅持するよう側近に指示。



ただ、トランプ氏には戦争終結させるための容易な選択肢がなく、和平交渉もまだ初期段階であることが問題。



そして、戦争終結はトランプ氏1人で解決できるものではない。イランが対話を拒否し続けているほか、イスラエルが単独でイラン攻撃を続ける可能性もあるからだ。さらに、湾岸諸国も我慢の限界でイランに対する独自の報復措置を検討している。

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