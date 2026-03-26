◇NBA レイカーズ137ー130ペイサーズ（2026年3月25日 ゲインブリッジ・フィールドハウス）

レイカーズは25日（日本時間26日）に敵地でペイサーズと対戦。第1Qからレブロン・ジェームズとブロニー・ジェームズの“親子共演”が実現した。試合ではルカ・ドンチッチが43得点の大活躍で何とか逃げ切って勝利。敵地6連戦を白星で締めた。

敵地6連戦中のレイカーズ。前回の試合となった23日（同24日）の敵地ピストンズ戦では、接戦の展開で競り負けて、連勝は「9」でストップした。

この日は、ピストンズ戦に続いて八村塁は右ふくらはぎの痛みで2戦連続欠場。さらにマーカス・スマート、ディアンドレ・エイトンも欠場した。

敵地6連戦最終戦となったペイサーズ戦では、第1Q開始早々に10―0のランで最高のスタートを切った。そして第1Qからレブロン・ジェームズとブロニー・ジェームズの“親子共演”が実現した。前半からドンチッチが28得点の大暴れで75―59と大量リードを奪った。

後半も勢いは止まらず。ドンチッチがチーム最多43得点7アシスト。続いてオースティン・リーブスが25得点、レブロンが23得点。ジャクソン・ヘイズは25得点10リバウンドのダブルダブル達成で相手の猛追も振り切って、敵地6連戦最終戦を白星で締めた。