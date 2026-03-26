俳優杉浦太陽が２５日にＡＢＣテレビで放送された「これ余談なんですけど…」に出演し、長女の希空が反抗期のときを振り返って涙を流した。

番組では、子育てエピソードなどを語る企画を実施した。杉浦はインフルエンサーなどとして活躍する長女の希空について「ちょうど１８歳なんですけど、中学校１年とか小６くらいのときに反抗期、思春期になって」と振り返った。「で、男の人、パパが無理ってなった時期が２年くらいあって」と話した。ＭＣのかまいたち濱家「こんだけ仲良くっても」と驚いた。

杉浦は「２年ぐらい、おはよう、おやすみしか言ってこなかった時期があって。なんでこんなに娘と話されへんねやろって思ってたんです。そしたら誕生日にピコンってＬＩＮＥが来て。動画なんです。そうしたら、僕と娘だけの写真がずーっと編集されてて。３分ぐらいの動画が送られてきて。最後に最近ずっとパパと話してないけど、本当は大好きだからねって言われて、ちょっと…」と目頭を押さえた。

濱家は「思い出しても泣きますね」と杉浦の胸中をおもんぱかった。杉浦は「その２年の思いがぶわーこぼれて」と苦笑い。濱家は「つらかった２年があるから」とコメントし、「泣いてるやん！」とツッコんだ。杉浦が目が充血し、「今は仲いいんですけど」と話して涙をぬぐった。