２６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円４７銭前後と前日の午後５時時点に比べ３５銭程度のドル高・円安で推移している。



２５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円４７銭前後と前日に比べ８０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。イラン国営放送が「米国が提示した停戦案をイランは拒否する」と報じ、有事のドル買いに押し上げられる形で一時１５９円５０銭まで上伸した。



米国とイランの停戦協議に関する情報が錯綜するなか、この日の東京市場は楽観と悲観が混在しているといった様子。中東情勢を巡る不透明感から基軸通貨であるドルが買われやすい状況に変わりはないものの、日本の通貨当局による円買い介入も意識されており、ドル円相場は概ね１５９円４０銭台での推移となっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５５８ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００４０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８４円３２銭前後と同２０銭強のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS