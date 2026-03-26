テクノホライゾン<6629.T>がしっかり。同社は２５日の取引終了後、ＡＩサーバーやデータセンターに搭載される高多層・高密度のプリント基板のバックドリル加工に対し、量産ラインでの全数検査に対応可能な自動Ｘ線検査装置の新製品開発に関する契約をニデック<6594.T>傘下のニデックアドバンステクノロジーと締結したと発表。これを手掛かりとした買いが入ったようだ。



ニデックアドバンステクノロジーの高精度な測定技術やメカトロニクス技術を活用。高感度・高解像度Ｘ線イメージング技術に強みを持つＴホライゾンとともに、バックドリル加工の残厚（スタブ長）をミクロン単位で可視化・計測を可能にする技術を生かし、製品の市場投入につなげる。なおＴホライゾンは同日、理化学研究用・産業用カメラの販売や技術サポートを展開する子会社のアド・サイエンスをアヅマホールディングス（新潟市中央区）に譲渡すると発表。株式譲渡が業績に及ぼす影響については現在精査中としている。



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出所：MINKABU PRESS