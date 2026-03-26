トクヤマ<4043.T>が３日続伸している。同社は２５日の取引終了後、セメント・固化材の国内販売事業を太平洋セメント<5233.T>に売却すると発表した。また、２０２８年度をメドに、セメント・固化材の製造を停止する検討に着手するとも明らかにした。事業の選択と経営資源の集中に向けた取り組みを評価した買いが入ったようだ。



新たに設立する子会社に国内のセメント・固化材の販売事業と一部連結子会社の株式を承継させたうえで、新会社の全株式を太平洋セメに譲渡する。海外向けのセメント販売事業については販売契約の見直しを進め、取引量を順次縮小させる。太平洋セメへの譲渡金額は３７０億円を想定。譲渡実行予定日は１０月１日としている。



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出所：MINKABU PRESS