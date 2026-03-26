“人口絶壁”危機の韓国で「自然減幅」4年ぶり最低水準　背景に30代の出生数急増傾向

出生数の増加傾向が続く韓国で、人口の自然減少幅が4年ぶりに最低水準まで縮小した。

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減少のスピードが緩やかになったことで、国内では人口が再び自然増に転じる「ゴールデンクロス」の可能性も取り沙汰されている。ただし、少子高齢化という構造的な要因が続いているため、一時的な回復が長期的な増加曲線を描くかどうかは不透明とされている。

3月26日、国家データ処の国家統計ポータル（KOSIS）と人口動態によると、今年1月の人口は5539人の自然減となった。死亡者数（3万2454人）が出生数（2万6916人）を上回り、減少傾向を示した。自然減少の規模は、2022年1月（-5205人）以降で最も小さい数値だ。

韓国ではここ最近、減少幅が徐々に縮小傾向にある。昨年10月（-7848人）、11月（-9998人）、12月（-1万2533人）と比較して縮小し、前年同月（-1万5306人）比では1万人近く改善した。

広域自治体別では、ソウルや仁川（インチョン）など4つの市・道で自然増が見られた一方、釜山（プサン）や大邱（テグ）など13の市・道では自然減を記録した。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

こうした変化は、出生数の増加によるものと分析される。

1月の出生数は2万6916人で、前年同月に比べて2817人（11.7％）増えた。1月分としては、2019年（3万271人）以来7年ぶりの高水準だ。出生数は2024年7月以降、19カ月連続で増加傾向にある。

背景には、第2次ベビーブーマーの子ども世代である「エコブーム世代」が30代に入り、婚姻件数が増えたことが出産拡大につながった点が挙げられる。

これにより、2019年11月（-1685人）から75カ月間続いてきた自然減少に歯止めがかかるのではないかとの期待も出ている。

年間ベースでは、2020年（-3万2611人）に人口が自然減に転じてから、昨年まで6年連続で減少した。自然減の規模は2022年から2024年まで12万人台だったが、昨年は10万人台を記録した。

国会予算政策処は、昨年末に発表した「人口展望：2025〜2045」の中で、最近の婚姻増加の影響により、年内に出生率が力強く反転上昇すると予測した。こうした反転は2030年まで続くと展望している。コロナ禍で先送りされていた結婚が、昨年と今年の出生率上昇に結びついているとの分析だ。

ただし、出生率の調整後は、合計特殊出生率が0.92人前後で長期的な均衡を保つとの観測も出ている。これは、人口を維持するために必要な置換水準出生率（2.1人）とは大きな開きがある数値だ。

（記事提供＝時事ジャーナル）