韓国美人チアリーダー、“縦線”くっきりの純白レギンス姿　圧巻腹筋＆脚線美でファンを虜に

WBCで韓国代表のチアリーダーを務めたソ・ヒョンスクが、健康的な美スタイルを披露して話題だ。

【写真】ソ・ヒョンスク、視線強奪のチャイナドレス姿

ソ・ヒョンスクは最近、自身のインスタグラムを更新。「私、やりました！広告モデル！」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、白を基調としたブラトップとショートレギンスにグレーのニーハイソックスを合わせたソ・ヒョンスクが、サングラスを着用してカメラにポーズを取っている。

現役チアとして活動するだけあって、引き締まったプロポーションは圧巻。腹筋の縦線がチラ見えするウエストはさることながら、スラリとした脚線美もあらわにし、多くのファンを釘づけにしていた。

投稿を目にしたファンからは、「ビューティフル！」「夏っぽいですね」「可愛すぎます」「半端ないですね」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ソ・ヒョンスクInstagram）

ソ・ヒョンスクは1994年4月22日生まれの31歳で、2014年からチアリーダーとして活動を始めた。金髪ショートカットをトレードマークとし、過去には表紙を飾った男性向け雑誌が完売したこともある。現在は韓国プロ野球の斗山ベアーズやプロサッカーKリーグのFCソウルなど国内プロスポーツのほか、台湾男子プロバスケの台湾ビールレオパーズでもチアを務める。

最近では、WBC1次ラウンドが行われた東京ドームで韓国代表のチアリーダーを務め、選手たちに熱いエールを送っていた。