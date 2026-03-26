TOMORROW X TOGETHERヨンジュン『エル・ジャポン』特別版表紙に初登場
TOMORROW X TOGETHERのYEONJUN（ヨンジュン）が、『ELLE Japon（エル・ジャポン）』5月号特別版（3月27日発売）の表紙に初登場する。
■YEONJUNがエル デジタル限定インタビューや動画企画にも登場！
「ミュウミュウ」春夏コレクションをまとい、TOMORROW X TOGETHERのYEONJUNが特別版表紙と「ELLE MEN」に登場。
5人組グループでの鮮烈なデビューから7年、成熟した魅力をまとったYEONJUN。正真正銘のスター性とチャーミングな素顔。そんな相反する魅力が、スタイリッシュかつウイットに富んだ「ミュウミュウ」2026年春夏コレクションと鮮やかに共鳴する。
特別版は片観音ピンナップ仕様が付録となった全11ページ。エル デジタルではデジタル限定インタビューを、エル公式YouTubeでは動画企画「Ask Me Anything」に出演する。
なお、通常版では、長澤まさみが表紙を飾る。
メイン写真： 『エル・ジャポン』5月号特別版表紙
(C)ELLE JAPON May 2026 photo PARK JONG HA
■TOMORROW X TOGETHER・YEONJUN インタビュー ※抜粋
■書籍情報
2026.03.27 ON SALE
『エル・ジャポン』5月号特別版
表紙：YEONJUN（TOMORROW X TOGETHER）
2026.03.27 ON SALE
『エル・ジャポン』5月号
表紙：長澤まさみ
■関連リンク
エル デジタル ※3月27日10時公開予定
https://www.elle.com/jp/culture/music-art-book/a70744772/tomorrow-x-together-yeonjun-ellemen-interview-26-0327/
エル公式YouTube ※3月27日20時公開予定
TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE
https://txt-official.jp/