TOMORROW X TOGETHERヨンジュン『エル・ジャポン』特別版表紙に初登場

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TOMORROW X TOGETHERのYEONJUN（ヨンジュン）が、『ELLE Japon（エル・ジャポン）』5月号特別版（3月27日発売）の表紙に初登場する。

■YEONJUNがエル デジタル限定インタビューや動画企画にも登場！

「ミュウミュウ」春夏コレクションをまとい、TOMORROW X TOGETHERのYEONJUNが特別版表紙と「ELLE MEN」に登場。

5人組グループでの鮮烈なデビューから7年、成熟した魅力をまとったYEONJUN。正真正銘のスター性とチャーミングな素顔。そんな相反する魅力が、スタイリッシュかつウイットに富んだ「ミュウミュウ」2026年春夏コレクションと鮮やかに共鳴する。

特別版は片観音ピンナップ仕様が付録となった全11ページ。エル デジタルではデジタル限定インタビューを、エル公式YouTubeでは動画企画「Ask Me Anything」に出演する。

なお、通常版では、長澤まさみが表紙を飾る。

メイン写真： 『エル・ジャポン』5月号特別版表紙

(C)ELLE JAPON May 2026 photo PARK JONG HA

■TOMORROW X TOGETHER・YEONJUN インタビュー ※抜粋

■書籍情報

2026.03.27 ON SALE

『エル・ジャポン』5月号特別版

表紙：YEONJUN（TOMORROW X TOGETHER）

2026.03.27 ON SALE

『エル・ジャポン』5月号

表紙：長澤まさみ

■関連リンク

エル デジタル ※3月27日10時公開予定

https://www.elle.com/jp/culture/music-art-book/a70744772/tomorrow-x-together-yeonjun-ellemen-interview-26-0327/

エル公式YouTube ※3月27日20時公開予定

TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE

https://txt-official.jp/

■【画像】『エル・ジャポン』5月号表紙、誌面