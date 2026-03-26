中尾明慶、“MC番組”最終回で瞳潤ませながら笑顔で感謝 “海外占い師”の予想にクレームも
俳優の中尾明慶が、26日放送のTBS系『プチブランチ』（月〜木 前9：55※関東ローカル）に出演。最終回を迎え、最後のあいさつで涙を見せた。
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2022年10月にスタートし、3年半にわたり放送してきた同番組。この日の放送では、中尾、南明奈、アルコ＆ピース・平子祐希、ちょんまげラーメン（田渕章裕・きむ）、小林麗菜、同局・野村彩也子アナウンサーという“プチブラ”メンバーが博多屋台で思い出を語った。
番組終盤の最後あいさつで、中尾は瞳を潤ませながら笑顔で、「3年半、これまで見てくださった皆さんに、ほんとにまず感謝です。ありがとうございました。ということと、ロケに行ったりとか、スタジオに来てくださったりおほんとに多くの方がね、関わってくださったので、その皆さんにもほんとに感謝を伝えたいなと思います」と感謝した。
続けて中尾は「どっかの海外ロケで、占い師の方が『この番組8年続く』って言ってたんですよ（笑）」とおどけて見せ、「3年半で終わっちゃいますけど、またいつかね…」というと、平子が「『（プチブランチ）メガ』があるんじゃないですか？」と続編に意欲を見せた。
大盛り上がりのなか、中尾は「というわけでね、ありがとうございました。またどっかでお会いしましょう」と締め、「最後に平子さんからどうぞ」と無茶ぶり。平子は「本当にみんなありがとう」とおどけて、番組3年半の歴史に幕を閉じた。
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2022年10月にスタートし、3年半にわたり放送してきた同番組。この日の放送では、中尾、南明奈、アルコ＆ピース・平子祐希、ちょんまげラーメン（田渕章裕・きむ）、小林麗菜、同局・野村彩也子アナウンサーという“プチブラ”メンバーが博多屋台で思い出を語った。
続けて中尾は「どっかの海外ロケで、占い師の方が『この番組8年続く』って言ってたんですよ（笑）」とおどけて見せ、「3年半で終わっちゃいますけど、またいつかね…」というと、平子が「『（プチブランチ）メガ』があるんじゃないですか？」と続編に意欲を見せた。
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