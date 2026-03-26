女優のキム・ジウォンが、ボブヘアへの変身で一層スリムになったビジュアルを披露し、視線を引きつけた。

25日、キム・ジウォンを担当するメイクアップアーティストは、自身のSNSを通じて「ブルガリのイベントに行く前。今日は白雪ボブ」というコメントを添えて動画を公開した。

公開された動画には、ボブスタイルに変身したキム・ジウォンの姿が収められている。ブラックカラーのシフォンドレスを着用し、童話の中のプリンセスを連想させる魅惑的な雰囲気を醸し出して注目を集めた。特にドレスの上からのぞくくっきりとした鎖骨と華奢な肩のラインが目を引いた。

これに先立ち、キム・ジウォンはイタリア・ミラノで開かれた高級ブランドのハイジュエリーイベントの会場でキャッチされた姿が話題を呼んでいた。当時、彼女はチューブトップドレスを着て登場し、一段とスリムになった姿を披露し、洗練されたスタイリングで好評を博した。

一方、キム・ジウォンは2024年のtvNドラマ『涙の女王』以来2年ぶりに、SBS（ソウル放送）の新ドラマ『ドクターX：白いマフィアの時代』で復帰する。