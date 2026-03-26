ガールズグループNewJeans（ニュージーンズ）の所属事務所ADOR（アドア）が、専属契約解除を通知したメンバーのダニエルとミン・ヒジン前代表（現ooak records代表）らを相手取って提起した430億ウォン（約46億円）規模の損害賠償請求訴訟が26日に始まる。

26日、法曹界によると、ソウル中央地方法院（地裁に相当）民事合議31部（部長ナム・インス）は同日午前10時、ADORがダニエルとその家族1人、ミン氏を相手取り起こした損害賠償請求訴訟の第1回弁論準備期日を開く。

今回の訴訟は、昨年12月にADORがダニエルに対して専属契約解除を通知したことで始まった。ADORは、ダニエル側とミン氏がNewJeansの無断離脱および復帰遅延事態を招き、莫大な営業損失を負わせたとして法的責任を問うとの立場だ。

これに先立ち、NewJeansのメンバーは2024年11月、ADORの契約違反を主張して独自活動を始めたが、裁判所は昨年10月、ADORが提起した専属契約有効確認訴訟でADOR側の勝訴を言い渡した。この判決はメンバーが控訴しなかったため確定しており、その後、ミンジとダニエルを除くメンバー3人はADORへの復帰を決定した。ミンジは現在、ADORと具体的な復帰条件を協議中だという。

裁判を担当する民事合議31部は先月、ミン氏がHYBE（ハイブ）を相手取って起こしたプットオプション（株式買取請求権）代金訴訟の第1審で、HYBEがミン氏に対して約256億ウォンを支払うよう命じる判決を下している。HYBEはこれを不服として控訴した状態だ。

ミン氏は先月の記者会見を通じ、プットオプション代金256億ウォンを放棄する代わりに、HYBEとのすべての民事・刑事上の紛争を中断し、NewJeansの完全体活動を再開しようと提案していた。しかし、ADOR側は今回の訴訟を通じて、ダニエル離脱などに対する責任を明確に追及する見通しだ。