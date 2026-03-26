米国のマクドナルドがネットフリックスと提携し、『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ（以下、ケデハン）』関連商品を販売する。

25日（現地時間）、マクドナルドとネットフリックスは、31日から米国内のマクドナルド店舗で『ケデハン』コラボ商品を販売すると明らかにした。メニューは期間限定で販売される予定だ。

マクドナルドは、「HUNTR／X（ハントリックス）メニュー」と「Saja Boys（サジャボーイズ）メニュー」の計2種類を販売する予定だ。フォトカードも提供される。

ネットフリックスは「米国で韓国マクドナルドの味を再現し、『ケデハン』の感動を伝える」と述べた。

マクドナルドのマーケティングディレクターであるGuillaume Huin氏は、X（旧ツイッター）で「メニューは映画の場面や韓国マクドナルドで実際に使われているレシピを活用し、韓国の食文化から着想を得た」と明らかにした。

メニューのうち「サジャボーイズ・ブレックファストミール」は、ピリ辛のサジャソースを加えたマックマフィンとハッシュブラウンなどで構成される。

「ハントリックスミール」は、チキンマックナゲットとラーメンシーズニングをまぶしたマックシェイカーフライ、ハンターソース、デーモンソースで構成されている。

コラボ発表後に公開されたプロモーション映像では、ハントリックスとサジャボーイズがメニューをユーモラスに紹介する様子が話題となった。キャラクターの腹筋がハッシュブラウンに変わる場面は、ファンの笑いを誘った。

ネットユーザーらは「マクドナルドがサジャボーイズとハントリックスを広告モデルに起用するとは驚きだ」「AIで作ったのかと思った」などと反応を示した。